Neue Intendanz zieht positives Resümee der Saison 2018/19

Mit einer erfolgreichen künstlerischen Bilanz und konsolidierten Auslastungszahlen geht die Semperoper Dresden 2019 in die Theaterferien. Mit fast 290.000 Besucherinnen und Besuchern in den Kernbereichen Oper, Ballett und Konzerte verzeichnet die erste Saison unter neuer Intendanz eine voraussichtliche Auslastung von 92 Prozent. Damit behauptet die Semperoper Dresden mit einem Kostendeckungsgrad von über 38 Prozent für das Jahr 2018 weiterhin einen Spitzenplatz im Ranking der deutschsprachigen Opernhäuser.



300 Vorstellungen im Opernhaus und in Semper Zwei, darunter neun Opernneuproduktionen und drei Ballettpremieren, 33 Repertoirestücke in allen Sparten sowie zahlreiche Extra-Veranstaltungen haben zum Gelingen der Saison 2018/19 als ebenso anspruchsvolles wie vielfältiges Musiktheater-Jahr beigetragen. »Die ausgezeichnete Bilanz mit konstant hohen Auslastungszahlen bestätigt uns darin, die Semperoper sowohl in traditionellen als auch ungewohnten Wahrnehmungsgewohnheiten zu verorten, gerade um dieser gesellschaftspolitisch unruhigen Zeit als kultureller Exzellenzbetrieb adäquat begegnen zu können. Unsere Gäste haben unser Angebot angenommen und ermutigen uns durch ihren Zuspruch, in der kommenden Spielzeit 2019/20 den eingeschlagenen Weg künstlerisch konsequent und dialogbereit weiter zu beschreiten«, so Intendant Peter Theiler.



Rückblick auf die Spielzeit 2018/19



Unter dem Motto »Lebendiges Gedächtnis und vitale Gegenwärtigkeit« waren in der zu Ende gehenden Spielzeit aufregende Neuproduktion und große Namen von internationalem Rang zu erleben. Der Anspruch des Premierenzyklus 2018/19, eher ungewohnte künstlerische Positionen und selten gespielte Werke an dem Wagner und Strauss verpflichteten Haus zu präsentieren, fand mit Arnold Schönbergs »Moses und Aron« seinen Auftakt und schloss mit der gefeierten Premiere von Giacomo Meyerbeers »Les Huguenots/Die Hugenotten« ab. Die viel beachteten, teils provokanten Premierenplakatmotive dazu schuf der Berliner Fotograf Andreas Mühe.



Neben bedeutenden Regienamen wie unter anderem Calixto Bieito, Mariame Clément, Rolando Villazón und Peter Konwitschny, der nach längere Abwesenheit der Einladung Peter Theilers nach Dresden folgte, bereicherten hochkarätige Sängerinnen und Sänger wie Venera Gimadieva, Anja Harteros, Saioa Hernández, Placído Domingo und Michael Volle die Spielzeit.



Die Sächsische Staatskapelle Dresden bewies sowohl in ihren Symphonie- und Sonderkonzerten als auch als Orchester in Oper und Ballett ihre Brillanz in einem weitgefächerten Repertoire. Nicht nur für Strauss- und Wagner-Liebhaber waren die Premiere von »Ariadne auf Naxos« und die Wiederaufnahme von »Der fliegende Holländer« unter der Leitung von Chefdirigent Christian Thielemann besondere Höhepunkte. Erstmalig als Erster Gastdirigent stand Omer Meir Wellber in dieser Saison am Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden.



Das Semperoper Ballett begeisterte neben seinen klassischen Stücken und der Wiederaufnahme des Erfolgsstücks »COW« das Publikum mit der Premiere der Choreografie »Carmen« von Johan Inger. Die außergewöhnliche Leistung der Company honorierte die internationale Tanzwelt mit mehreren Erwähnungen in der Dance Europe Critic’s Choice sowie den Nominierungen für den 2018 National Dance Award und den diesjährigen Helpmann Award.



In Semper Zwei wurde im Mai die deutsche Fassung von Philip Venables »4.48 Psychose« uraufgeführt. Das Stück nach Sarah Kane in der Übersetzung des Dresdner Dichters Durs Grünbein entwickelte sich seit seiner Premiere zu einem Publikumsmagneten vor ausverkauftem Haus.



Ausblick auf die Spielzeit 2019/20



Am 31. August 2019 startet die neue Saison der Semperoper Dresden mit dem 1. Symphoniekonzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden, gefolgt von Mozarts »Die Zauberflöte« am 5. September 2019 als erste Opernaufführung der neuen Spielzeit. Zur traditionellen »Auftakt!«-Veranstaltung mit Kostproben aus den Premieren- und Repertoirevorstellungen 2019/20 lädt Intendant Peter Theiler am 8. September 2019 ein.



Der Premierenreigen 2019/20 startet mit Rossinis »Il viaggio a Reims/Die Reise nach Reims« in der Inszenierung von Laura Scozzi. Unter den weiteren zahlreichen Premieren-Highlights der kommenden Saison sind unter anderem Wagners »Die Meistersinger von Nürnberg« unter der Musikalischen Leitung von Christian Thielemann, Verdis »Don Carlo« mit Anna Netrebko in ihrem Debüt als Elisabetta di Valois und einem Prolog von Manfred Trohjan (Uraufführung) zu nennen. In der Sparte Semperoper Ballett ergänzen die Tanzoper »Iphigenie auf Tauris« in Zusammenarbeit mit der Pina Bausch Foundation und dem Tanztheater Wuppertal Pina Bausch sowie der dreiteilige Ballettabend »Vier letzte Lieder« mit einer Choreografie zum gleichnamigen Liederzyklus von Richard Strauss den Premierenkalender. In der Spielstätte Semper Zwei ist die Dresdner Erstaufführung von Peter Eötvös »Der goldene Drache« zu erleben.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe »30 Jahre Friedliche Revolution« der Sächsischen Staatstheater findet am 11. Oktober 2019 die Festaufführung von Beethovens »Fidelio« in der Inszenierung nach Christine Mielitz statt.



Das vollständige Programm sowie Informationen zu den Premieren 2019/20 stehen online zur Verfügung unter www.semperoper.de



Hinweise zur Kassenöffnung in der Sommerpause



Am 14. Juli endet die Spielzeit 2018/19. Während der Theaterferien ist die Tageskasse in der Schinkelwache vom 15. Juli bis 4. August 2019 von montags bis freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. An den Wochenenden und vom 5. bis 25. August 2019 bleibt die Tageskasse geschlossen. Anfragen und Reservierungen werden in diesem Zeitraum nicht bearbeitet. Ab 26. August 2019 ist die Tageskasse wieder von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.



Die online-Kartenreservierung steht weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung unter semperoper.de.

