Mats Ek Choreografie »Sie war schwarz« weltweit zum letzten Mal

Die Arbeit des schwedischen Choreografen Mats Ek »Sie war schwarz« wird im Rahmen der kommenden Aufführungstermine des dreiteiligen Ballettabends »Thema und Variationen« weltweit zum letzten Mal zu erleben sein. Nach seinem Abschied von der Bühne im vergangenen Jahr zieht Mats Ek nun seine choreografischen Arbeiten zurück.



»Sie war schwarz«, eine Arbeit von 1995, studierte Mats Ek 2011 mit der Company des Semperoper Ballett ein. Der Titel der Choreografie bezieht sich auf einen Witz: »Ich habe von Gott geträumt letzte Nacht.« - »Und wie sah er aus?« - »Sie war schwarz.«



Es tanzen unter anderen Courtney Richardson, Fabien Voranger, Alice Mariani, Johannes Schmidt und Casey Ouzounis.



»Thema und Variationen« ist am 23., 26. und 30. März in der Semperoper Dresden zu erleben.



Karten sind ab 26 Euro in der Schinkelwache am Theaterplatz (T 0351 4911 705) und online (semperoper.de) erhältlich. Weitere Informationen unter: www.semperoper.de

