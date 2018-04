WAHNSINN! - Das erste Party-Schlager-Musical der Welt

02.01.-27.01.2019 Berlin, Theater am Potsdamer Platz

29.01.-10.02.2019 Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt

12.02.-24.02.2019 Frankfurt, Jahrhunderthalle

26.02.-27.02.2019 Erfurt, Messe

01.03.-03.03.2019 Chemnitz, Stadthalle

06.03.-31.03.2019 Köln, Musical Dome

16.04.-21.04.2019 Bremen, Metropol Theater

23.04.-05.05.2019 Essen, Colosseum Theater

07.05.-12.05.2019 Hannover, Theater am Aegi







Das Musical WAHNSINN! hat der Musik von Wolfgang Petry eine fulminante Rückkehr auf die große Showbühne beschert. Seit der umjubelten Weltpremiere am 25. Februar bebt das Theater am Marientor in Duisburg. Hunderte Musik-, Party- und Theaterbegeisterte singen jeden Abend textsicher die unvergesslichen Petry-Songs, sie fiebern mit beim Beziehungs-WAHNSINN von Gianna, Tobi, Jessica, Wolf und Co. und feiern ein berührendes Theaterstück und einen ausgelassenen Party-Abend gleichermaßen.





Alle Hits aus dieser mitreißenden Show, die für Herzklopfen und Stimmung sorgen, sind nun auf einer CD sowie einer Doppel-CD ergänzt um die Original-Hits von Wolfgang Petry zusammengestellt. So lässt sich der emotions-und euphoriegeladene Abend zu Hause oder im Auto weiterfeiern. Dieses XXL-Album rockt nicht nur jedes Wohnzimmer, sondern verkürzt auch die Zeit bis zur großen Deutschlandtournee von WAHNSINN!, die 2019 den unvergesslichen Petry-Sound und das packende Musical live zurück nach Berlin und weiter nach Hamburg, Frankfurt, Erfurt, Chemnitz, Köln, Bremen, Essen und Hannover bringen wird.



WAHNSINN! ist das erste Party-Schlager-Musical der Welt. Ein Stück zum Spaßhaben und eine Geschichte mit großen Gefühlen, über Freundschaft und Familie und die Höhen und Tiefen, die das Jungfühlen, das Erwachsensein, das Leben - so wie es ist - mit sich bringt: Eine emotionale, humorvolle und turbulente Story, eingebettet in über 25 Hits von Wolfgang Petry, wie „Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen“, „Der Himmel brennt“, „Weiß der Geier“, „Du bist ein Wunder“, „Ganz oder gar nicht“, „Bronze, Silber und Gold“, „Sieben Tage, sieben Nächte“, „Gianna”, „Nur ein kleines Stück Papier“ und natürlich den Titelsong “Wahnsinn“.

Vier Paare – wie wir und ihr – erleben eine Achterbahn der Gefühle. Sie gehen durch die „Hölle“ und zurück, streiten und versöhnen sich, stehen sich selbst im Weg und wachsen über sich hinaus. Alltagstrott, Sehnsucht, Liebe und verpasste Träume.

Eine Live-Show mit einer stattlichen Portion Romantik, ansteckender Leichtigkeit und großen Emotionen. Irrungen und Wirrungen stehen auf der Tagesordnung und alles, um am Ende zu erkennen, worauf es im Leben wirklich ankommt.



Über zwei Stunden Spaß, Stimmung und grandiose Unterhaltung sind garantiert. Die größten Petry-Hits live, Herzklopfen und eine Party voller Power auf der Theaterbühne: Das ist WAHNSINN!



Der Presale auf www.eventim.de startet am 04.04.2018 um 10:00 Uhr inklusive Premium-Gewinnspiel: 1x2 Tickets für Stadt nach Wahl inkl. Hotelübernachtung + Doppel-CD „Cast Album des Musicals“ + CD Wolfgang Petry



Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 06.04. 2018 um 9:00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de und www.semmel.de.



Das Album zum Musical sowie die Doppel-CD mit dem Musical- und den Original-Hits von Wolfgang Petry sind ab Freitag, 6.04.2018, überall im Handel erhältlich.



Weitere Infos und Inhalte in unserem Online-Magazin

unter www.entertainmag.de und unter www.petry-musical.de.

