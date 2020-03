Pressemitteilung BoxID: 790412 (Semmel Concerts Entertainment GmbH)

Tourneeverschiebung Nico Santos Live on Tour 2020

Termine werden vom Frühjahr in den Herbst 2020 verlegt

Aufgrund der aktuellen Auflagen in vielen Bundesländern, deren Behörden Veranstaltungen über 1.000 Besucher aussetzen, können die für den Zeitraum vom 15.03. bis zum 02.04.2020 geplanten Konzerttermine der Nico Santos „Live On Tour - 2020“ leider nicht stattfinden und werden auf den Herbst 2020 verschoben. Es kommen weitere Termine dazu.



Die Ersatztermine stehen bereits fest:



Di, 17.11.2020, Münster, Jovel Music Hall (verlegt vom 20.03.20)

Mi, 18.11.2020, Olpe, Stadthalle (verlegt vom 16.03.20)

Fr, 20.11.2020, Rheine, Stadthalle (NEU!)

Sa, 21.11.2020, Osnabrück, OsanbrückHalle (NEU!)

Mo, 23.11.2020, Frankfurt, Jahrhunderthalle (verlegt vom 24.03.2020)

Di, 24.11.2020, Hamburg, Große Freiheit (verlegt vom 21.03.2020)

Fr, 27.11.2020, Bremen, Pier 2 (verlegt vom 22.03.2020)

Sa, 28.11.2020, Hannover, Capitol (verlegt vom 01.04.2020)

So, 29.11.2020, Berlin, Columbiahalle (verlegt vom 02.04.2020)

Di, 01.12.2020, München, Zenith (verlegt vom 29.03.2020)

Mi, 02.12.2020, Stuttgart, Porsche Arena (verlegt vom 28.03.2020)

Do, 03.12.2020, Leipzig, Haus Auensee (verlegt vom 31.03.2020)

Fr, 04.12.2020, Schmalkalden, Sporthalle (verlegt vom 27.03.2020)

So, 06.12.2020, Bielefeld, Lokschuppen (verlegt vom 15.03.2020)

Mo, 07.12.2020, Dortmund, Warsteiner Music Hall (verlegt vom 18.03.2020)

Di, 08.12.2020, Köln, Palladium (verlegt vom 17.03.2020)

Mi, 09.12.2020, Mannheim, Maimarktclub (verlegt vom 25.03.2020)



Nico Santos: „Es macht mich unendlich traurig, Euch sagen zu müssen, dass unsere Tour aufgrund der behördlichen Auflagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht wie geplant stattfinden kann.

Ich habe aber auch eine gute Nachricht für Euch: Mein Team konnte für alle geplanten Shows bereits konkrete Ersatztermine im Herbst finden und es sind sogar noch weitere dazu gekommen! Eure Tickets behalten für die neuen Termine natürlich ihre Gültigkeit.“



Tickets behalten für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Wir bedauern die Verlegung und bitten alle Konzertbesucher um Verständnis.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (