Pressemitteilung BoxID: 764638 (Semmel Concerts Entertainment GmbH)

Roland Kaiser

Live mit Band 2018/19

22.000 Fans feiern Roland Kaiser in der ausverkauften Berliner Waldbühne. Diamond-Ticket-Award für 400.000 verkaufte Tickets 2018/2019.



Am vergangenen Freitag feierte Roland Kaiser in der restlos ausverkauften Berliner Waldbühne den perfekten Abschluss seiner OpenAir-Konzerte in diesem Jahr. Bereits zum 2. Mal in Folge, bescherte der Ausnahmekünstler seinen 22.000 gekommenen Besuchern ein legendäres Konzert vor malerischer Kulisse. An einem Sommerabend, wie aus dem Bilderbuch, feierte das Publikum ausgelassen „ihren“ Kaiser, der sich sichtlich wohl fühlte und mit großer Spielfreude und Leidenschaft bei seinen Fans für die großartige Stimmung und sensationelle Atmosphäre bedankte. Passend zur Stadt feierte der Song "24/7", den er seiner Heimatstadt widmet, seine Live-Premiere. Für das Duett "Niemand" bekam er an diesem Abend prominente Berliner Unterstützung, denn Moderatorin, Sängerin und Entertainerin Barbara Schöneberger kam auf die Bühne um diesen Song, gemeinsam mit Roland Kaiser für das Berliner Publikum zu performen.



Hinter den Kulissen überreichte Dieter Semmelmann, CEO Semmel Concerts GmbH, an Roland Kaiser sowie seinen Musikern und Crewmitgliedern, einen Diamond-Ticket-Award 2018/2019, für 24 Arena-, 26 OpenAir- und 8 KAISERMANIA-Konzerte mit insgesamt 400.000 verkauften Tickets. Ein Award, der nicht nur für die unermüdliche Schaffenskraft des Künstlers steht, sondern auch für ein Team, das im Hintergrund für den reibungslosen Ablauf grandioser Musikerlebnisse sorgt.



Seit über 40 Jahren wird Roland Kaiser auf deutschen Bühnen gefeiert, seine Fangemeinde umfasst mittlerweile drei Generationen, sein Duett „Warum hast Du nicht nein gesagt“ (09/2014) – gemeinsam mit Maite Kelly – wurde zum YouTube-Hit, der mittlerweile die Grenze von 110 Millionen Klicks gebrochen hat. Seine Studioalben – bereits über 90 Mio. Mal verkauft – werden regelmäßig mit Gold und Platin veredelt und seine Live-Tourneen sind größtenteils im Vorfeld bereits ausverkauft. Getoppt werden seine Live-Aktivitäten alljährlich von den 4 KAISERMANIA-Konzerten in Dresden, die seit über 15 Jahren nicht nur einen unglaublichen Kultstatus erreicht haben, sondern mittlerweile auch in absoluter Rekordzeit ausverkauft sind.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (