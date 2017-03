Roland Kaiser – ein deutscher Musiker auf dem Weg zur lebenden Legende. Über 90 Millionen verkaufte Alben stehen in den Regalen seiner Fans. Seit über 40 Jahren steht er auf der Bühne. Seine beiden letzten Alben „Seelenbahnen" (2014) und „Auf den Kopf gestellt" (2016) wurden beide mit Gold veredelt, mit letzterem geht er nun endlich auf die von seinen Fans lang erwartete Hallentournee. Los geht’s am 15. April in Cottbus, 20 Konzerte stehen insgesamt auf seinem Tourneeplan, neun davon sind bereits ausverkauft. Der Roland Kaiser Tross zieht mit 12-köpfiger Band, Technikstab und mehreren Trucks durch die ganze Republik, von Rostock nach München, von Leipzig nach Köln und macht auch in der österreichischen Hauptstadt Wien Halt.



Die Liste des Hohelieds auf den 64-jährigen Sänger lässt sich noch endlos fortsetzen: über 35 Millionen Mal wurde mittlerweile sein Duett mit Maite Kelly „Warum hast du nicht nein gesagt" auf YouTube angeklickt. Seine legendären „Kaisermania"-Konzerte im Rahmen der Filmnächte am Elbufer vor der traumhaften Kulisse der Dresdner Altstadt verkaufen sich mittlerweile binnen eines Tages aus – 48.000 Eintrittskarten vergriffen sich im Sommer 2016 nach dem Start des Vorverkaufs für die Kaisermania-Saison 2017 innerhalb von nur 9 Stunden. Aber Roland Kaiser ist nicht einfach nur ein Schlagersänger, er ist ein Mensch mit sozialem Gewissen und mit klaren politischen Standpunkten als langjähriges Mitglied der SPD. Für sein umfangreiches soziales Engagement wurde ihm ein Echo verliehen, Bundespräsident Joachim Gauck zeichnete ihn mit dem Bundesverdienstkreuz aus.



Mit den „vergoldeten" Songs des aktuellen Albums im Koffer geht er nun also auf Tournee. Moderne Pop-Schlager und gefühlvolle Balladen treffen hier auf lässige Lieder, vorgetragen mit der ganzen Leidenschaft einer über 40-jährigen Karriere. Aber auch seine Klassiker wie „Joana" oder „Dich zu lieben" werden in seinem neuen Programm natürlich nicht fehlen. „Ich möchte meinem Publikum, das mich nun bald erwartet, Neues und Altes, Gefühlvolles und Mitreißendes, Musik zum Zuhören und zum Mitsingen mitbringen. Ich kann es nicht erwarten, endlich wieder live mit meiner fantastischen Band vor meinen Fans zu stehen."



Neun der insgesamt 20 Konzerte sind bereits ausverkauft, für weitere drei sind nur noch Restkarten verfügbar. Die Popularität von Roland Kaiser ist ungebrochen. Denn nichts geht über das Erlebnis, den Sänger und Entertainer Roland Kaiser live mit seiner Band auf der Bühne zu erleben. Roland Kaiser ist und bleibt der Grandseigneur des deutschen Schlagers.

