Oliver Pocher als erster Promi für die LET'S DANCE Live Tour bestätigt

Profitänzerin Christina Luft wird seine Tanzpartnerin

Termine:

08.11.2019 - Riesa, SACHSENarena - Ausverkauft!

09.11.2019 - Dortmund, Westfalenhalle

10.11.2019 - Mannheim, SAP ARENA

13.11.2019 - Kiel, Sparkassen-Arena-Kiel

14.11.2019 - Düsseldorf, ISS Dome

15.11.2019 - Nürnberg, ARENA NÜRNBERGER Versicherung

16.11.2019 - Leipzig, Arena – Leipzig - Ausverkauft!

18.11.2019 - Leipzig, Arena – Leipzig

19.11.2019 - Braunschweig, Volkswagen Halle

20.11.2019 - Berlin, Mercedes-Benz Arena

21.11.2019 - Oberhausen, König-Pilsener-ARENA

22.11.2019 - Bremen, ÖVB-Arena

24.11.2019 - Hamburg, Barclaycard Arena

26.11.2019 - Hannover, TUI Arena

27.11.2019 - Frankfurt am Main, Festhalle Frankfurt

28.11.2019 - Köln, LANXESS arena

29.11.2019 - München, Olympiahalle München*



*ohne Oliver Pocher



Obwohl es sich für Oliver Pocher vor einer Woche aus Deutschlands beliebtestem Promi-Tanz-Karussell ausgetanzt hat, bekommt er heute direkt im Anschluss an „Let’s Dance“ bei „Exclusiv Spezial“ mit Frauke Ludowig erneut die Chance seines „Magic Moment“-Tanzes! Vorher verriet er, dass er ebenfalls bei der gleichnamigen Live-Tour mit dabei sein wird. Somit wird das vielversprechende Pochersche Tanz-Comeback in Deutschlands Arenen weitergeschrieben. In 16 Städten wird er ab November 2019 das Tanzbein schwingen. Unterstützt wird er von Christina Luft, die nun als vierte Profitänzerin bestätigt wurde. Welche weiteren Stars und TänzerInnen noch mit von der Partie sind bleibt aktuell noch ein gut gehütetes Geheimnis.



„Tanzen ist mein Leben und ich bin wahnsinnig froh, dass die Macher des Tour-Ablegers dies genauso sehen! Achtung liebes Publikum, macht euch somit auf ein einzigartiges Live-Abenteuer gefasst!“, so Oliver Pocher über seine Teilnahme. Seine Tanzpartnerin Christina Luft weiter „Die TV-Show war schon ein Erlebnis, jetzt mit Oli durch Deutschland touren. Das wird ein Spaß!“.



Die beiden TV-Lieblinge reihen sich in die bisher bestätigten „Let’s Dance“-Stars sehr gut ein: Neben der prominent besetzten Jury – Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi - Moderator Daniel Hartwich, sind auch die Profitänzer Massimo Sinató, Marta Arndt und Robert Beitsch dabei. Thomas Hermanns wird ebenfalls als Regisseur ein Teil der Show sein.



In knapp sechs Monaten werden 12 Trucks beeindruckende 140 Tonnen Technik zu den 17 Terminen quer durch Deutschland fahren. Über 120 Menschen werden Abend für Abend für eine spektakuläre Show sorgen, für perfektes Licht, Ton und Bühnendesign. Für fantastische Kostüme, Konfetti, Glanz und Glamour, für den magischen Rahmen dieser einzigartigen Show rund um die tanzenden Promis, Profis und Deutschlands beliebteste Jury.





