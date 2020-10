Schweren Herzens sehen wir uns aufgrund der ungeklärten Situation zur Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie steht, gezwungen, auch die Frühjahrstournee 2021 von Sarah Connor zu verschieben. Denn für eine Produktion in dieser Größenordnung, mit einer Vielzahl an Beteiligten, bedarf es detaillierter langfristiger Planung.



Aus diesem Grund, aber auch um allen Besuchern eine planbare Perspektive und einen unbeschwerten Konzertbesuch zu gewährleisten, werden die Zusatztermine der „HERZ KRAFT WERKE Tour 2021“ von Sarah Connor komplett in das Frühjahr 2022 verschoben.



Eine gute Nachricht gibt es für alle Fans in Leipzig und Wien, denn im Rahmen der neuen Termine 2022 wird die Ausnahmekünstlerin auch in diesen beiden Städten zu erleben sein und mit ihrem Publikum feiern.



Doch bevor es soweit ist, wird Sarah Connor allen mit ihren 40 Sommer-Open-Airs im nächsten Jahr die Wartezeit versüssen.



Alle Termine im Überblick:

25.03.2022 Kiel, Wunderino Arena (verlegt vom 05.03.2021)

26.03.2022 Bremen, ÖVB-Arena (verlegt vom 09.03.2021)

27.03.2022 Hannover, ZAG Arena (verlegt vom 06.03.2021)

29.03.2022 Oberhausen, König-Pilsener-Arena (verlegt vom 10.03.2021)

30.03.2022 Dortmund, Westfalenhalle (verlegt vom 03.03.2021)

01.04.2022 Leipzig, Arena Leipzig NEU!

02.04.2022 Berlin, Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 13.03.2021)

03.04.2022 AT-Wien, Wiener Stadthalle D NEU!

05.04.2022 München, Olympiahalle (verlegt vom 11.03.2021)

06.04.2022 Köln, LANXESS arena (verlegt vom 02.03.2021)

07.04.2022 Hamburg, Barclaycard Arena (verlegt vom 07.03.2021)



Alle Tickets behalten für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit!

