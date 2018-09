Estas Tonne VORVERKAUFSSTART

.

Integration Tour 2019

die Konzerttermine



16.03.2019, Stuttgart - Wagenhallen

18.03.2019, Essen - Lichtburg

19.03.2019, Hamburg - Laeiszhalle

20.03.2019, Berlin - Universität der Künste Berlin

21.03.2019, Hannover - Theater am Aegi

25.03.2019, München - Prinzregententheater

26.03.2019, Neu-Isenburg - Hugenottenhalle



Im März 2019 kommt der ukrainische Gitarrenvirtuose Estas Tonne mit seiner neuen INTEGRATION Solo-Tour für acht ganz besondere Konzerte nach Deutschland. Unter dem Motto „Essential Sounds of the Universe“ lädt er seine Zuhörer dazu ein, die Augen zu schließen und sich von den Klängen seiner Musik in die endlosen Weiten des Universums treiben zu lassen.



Der allgemeine Vorverkaufsstart für die Integration Tour 2019 startet am Freitag, 07.09.2018. Tickets gibt es bereits unter www.eventim.de



Seit 2002 reist und spielt Estas Tonne auf der ganzen Welt. Angefangen hat er mit Straßenmusik, heute spielt er in den großen Konzerthallen! Geprägt und beeinflusst durch seine langjährige musikalische Wanderschaft quer durch die Kontinente, Städte und Straßen unserer Welt, entwickelte Estas Tonne seinen unverkennbaren Gitarrenstil. Für ihn ist Musik nicht das Ziel, sondern ein Hilfsmittel, das menschliche Bewusstsein und die umgebende Realität zu befreien.



Estas Tonne ist ein Ausnahmekünstler. Durch seine Reisen hat er sich verschiedenste kulturelle Merkmale zu eigen gemacht mit dem Ziel, die kulturelle Gesamtheit der Welt wiederzugeben ohne Schwerpunkt auf eine bestimmte Nationalität oder Ausprägung. Seine Musik ist daher eine Reminiszenz an jede seiner Erfahrungen. Es ist ein Verschmelzen von Strukturen klassischer Musik, den Feinheiten des Flamencos, den Ursprüngen des Gipsy, der Charakteristik lateinamerikanischer Klänge und von elektronischer Klangvielfalt. All diese unterschiedlichen Stile fließen nahezu unbemerkt ineinander und erstehen als eine harmonische neue Einheit des Klangs – in jeder Performance anders, aber immer einzigartig in ihrer Art und Melodie.



Jene, die ihn live erleben, erfahren die Intensität seiner Musik ganz unmittelbar - sie berührt das Innere der Menschen und führt zu einem nachhaltigen und glücksstiftenden Erlebnis.

