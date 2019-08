Pressemitteilung BoxID: 764351 (Semmel Concerts Entertainment GmbH)

Die Helene Fischer Show 2019

Über 18.000 Tickets in nur 15 Minuten - Beide Aufzeichnungstage ausverkauft / 13. + 14.12.2019 Messe Düsseldorf

Die Helene Fischer Show gehört mittlerweile zum festen Bestandteil am 1. Weihnachtsfeiertag im Fernsehen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch 2019 wird die populäre Sängerin und Entertainerin wieder spektakuläre internationale und nationale Gäste begrüßen und für ein abwechslungsreiches Show-Programm sorgen. Der Ansturm auf die Tickets für beide Aufzeichnungstage am 13. und 14. Dezember 2019 in der Messe Düsseldorf, war so enorm, dass innerhalb von 15 Minuten das gesamte Ticketkontingent vergriffen war.



Am morgigen Samstag zeigt das ZDF ab 20:15 Uhr Highlights ihrer Stadion-Tournee "Helene Fischer Live“ aus dem Hamburger Volksparkstadion. Das ZDF verkürzt damit die lange Wartezeit für ihre Fans und zeigt die Bühnenshow nun erstmals im TV. Heute wurde „Helene Fischer Live – Die Stadion-Tour“ als Doppel-CD, DVD, Blu-ray und Fan-Edition (2CD, Blu-ray & DVD) veröffentlicht.



Der Konzertveranstalter warnt nochmals ausdrücklich vor dem Kauf von Tickets auf anderen Ticketportalen als eventim.de oder fansale.de, denn auf Plattformen wie z.Bsp. viagogo.de, ticketbande.de oder ticketrocket.de werden die Tickets zu (teilweise stark) überteuerten Preisen angeboten. Die Eintrittskarten wurden im Übrigen personalisiert verkauft und werden am Veranstaltungstag entsprechend streng kontrolliert. Ein Weiterverkauf ist unzulässig und wird aktuell anwaltlich untersagt.

