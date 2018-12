Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller empfing Howard Carpendale anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums

12.12.18

Am heutigen Mittwoch empfing Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller im Rathaus den Sänger Howard Carpendale, der sich anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums in das Gästebuch der Hauptstadt eintrug. Vom 27. bis zum 31. Dezember wird Carpendale erstmals in seiner Bühnenkarriere an fünf aufeinanderfolgenden Abenden in der neu erbauten Berliner Verti Music Hall seine persönlichste Konzertreihe präsentieren.



Vor genau 50 Jahren produzierte Paul Kuhn in den Berliner Hansa Studios Carpendales erste Single „Lebenslänglich“. Durch die ebenfalls damaligen fast monatlichen Auftritte in der „ZDF Hitparade“, die in den Union Film Studios in Tempelhof produziert wurden, konnte der leidenschaftliche Entertainer schon damals Berlin als seine zweite Heimat betiteln. 50 Jahre später schließt er mit seiner ersten En-Suite Produktion „Die Show meines Lebens“ zum Ende des Jahres sein Jubiläumsjahr in der Stadt ab, wo der Grundstein für seine Karriere gelegt wurde.



Michael Müller fügt hinzu: „Fünfzig Jahre auf der Bühne ist ein wahrhaft würdiger Grund, einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger die Ehre zu erweisen, sich in das Gästebuch der Stadt Berlin einzutragen. Es ist in- und ausländischen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport vorbehalten. So haben sich neben Bürgermeistern und Sportlern auch Schauspieler, Designer und Sänger eingetragen, u.a. die Schauspieler Kirk Douglas, Gregory Peck, die Modemacher Pierre Cardin und Jean-Paul Gaultier, sowie die Sänger Julio Iglesias und Harry Belafonte sowie die Sängerin und Entertainerin Barbra Streisand. Howard Carpendale befindet sich also in illustrer Gesellschaft. Ich wünsche für die Jubiläumskonzerte allen Erfolg und danke ihm im Namen aller Menschen in Berlin, die er mit seiner Musik glücklich gemacht hat.“



Howard Carpendale weiter: „Dieser heutige Termin kann kein schönerer Vorbote für meine Konzerte in zwei Wochen sein. Diese werden nicht nur besondere Abende für mein Publikum, sondern auch eine Liebeserklärung an die Stadt werden. Es ehrt mich sehr, dass Berlin mich von Beginn an begleitet!“

