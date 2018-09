1 Jahr. 2 Tourneen. 1,3 Millionen begeisterte Fans

19.09.18

Am vergangenen Samstag feierte Europas erfolgreichste Live-Künstlerin Helene Fischer in Arnheim (Niederlande) das Finale eines unglaublichen Tournee-Jahres. Vom 12. September 2017 bis zum 15. September 2018 gab sie insgesamt 87 Konzerte und begeisterte mit ihrer atemberaubenden Show mehr als 1,3 Millionen Fans in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Kein anderer Künstler hat in diesen Ländern jemals zusammen mehr Menschen innerhalb eines Jahres live erreicht als Helene Fischer.



In den vergangenen 12 Monaten absolvierte der deutsche Megastar gleich zwei umjubelte Tourneen:



Die Arena-Tournee „Live 2017/2018“ ist die erste Show einer europäischen Künstlerin, die in Zusammenarbeit mit 45 DEGREES – a Division of CIRQUE DU SOLEIL designt und produziert wurde. Sie gehört zu den in Deutschland sowohl technisch als auch künstlerisch aufwendigsten Shows aller Zeiten. In Erinnerung bleiben neben der mitreißenden Musik vor allem Helene Fischers spektakuläre Akrobatik-Einlagen.



Im Juni/Juli folgte „Die Stadion-Tournee 2018“ mit der einzigartigen Atmosphäre einer nicht enden wollenden Sommer-Party. Dazu fantastische Choreografien, überwältigende Bühneneffekte und eine Helene Fischer in musikalischer Festivalstimmung.



Mit zu den einmaligen Konzerterlebnissen beigetragen hat auch das Stage-Design der britischen Entertainment-Architekten von Stufish, die auch Bühnen zum Beispiel für Beyoncé & Jay Z, U2 und die Rolling Stones geplant haben. Mit ihren außergewöhnlichen Entwürfen und innovativen technischen Lösungen haben sie Helene Fischers sensationelle Performances perfekt in Szene gesetzt.



Die Zusammenarbeit mit vielen renommierten internationalen Partnern hat dafür gesorgt, dass die Shows von Helene Fischer mittlerweile absolutes Weltniveau haben.



Dieter Semmelmann, Geschäftsführer von Semmel Concerts Entertainment GmbH: „Für unser gesamtes Team ist es ein unglaubliches Geschenk mit einer solch herausragenden Künstlerin und ihrem Management zusammenarbeiten zu dürfen. Helene ist eine Powerfrau, die sich selbst immer wieder zu absoluten Höchstleistungen motiviert und damit alle Beteiligten mitreißt. Trotz des überwältigenden Erfolgs, ist sie aber doch gleichzeitig auch immer Mensch geblieben, authentisch und bodenständig. Sie tut wirklich alles, um ihre Fans glücklich zu machen. Wir sind dankbar für die großartige Zusammenarbeit und freuen uns schon jetzt darauf, die Grenzen des Machbaren auch beim nächsten Mal wieder gemeinsam zu verschieben.“



Anbei finden Sie die vollständige Pressemeldung sowie ein Pressefoto, das im Zusammenhang mit dieser Meldung gern verwendet werden kann. Bitte geben Sie stets folgenden Fotocredit an: Anelia Janeva.

(lifePR) (