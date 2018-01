150 Jahre Sektmanufaktur Schloss VAUX - ProWein News 2018

Die traditionsreiche Rheingauer Sektmanufaktur feiert 2018 ihr 150 Jähriges Jubiläum. Schloss VAUX präsentiert seine Sektvielfalt in Halle 14 Stand D 69.



TRADITION



„Unsere Sektmanufaktur hat ihren Ursprung in Berlin, dort wurde sie 1868 gegründet. Von Berlin ging es nach Lothringen ins Château VAUX, daher stammt unser Name. Seit 1920 sind wir im Rheingau beheimatet und werden dieses Jahr 150 Jahre alt. Die Sektfahne halten wir hoch für die traditionelle Methode der klassischen Flaschengärung, unser Winzerherz schlägt für die Kulturlandschaft des Rheingaus,“ Nikolaus Graf von Plettenberg, Vorstand.



VISION



1998 half der neu ernannte Vorstand Nikolaus Graf von Plettenberg dem geschichtsträchtigen Sekthaus aus dem Dornröschenschlaf. In einer Zeit, geprägt von einem preissensiblen auf Masse ausgerichteten Sektmarkt bekam Schloss VAUX sein klares Qualitäts-Profil zurück. Eine damals mutige Entscheidung hin zur aufwändigen klassischen Flaschengärung, zu hochwertigen heimischen Grundweinen und konsequenter Profilierung als Premium-Sektmarke. Innovationsgeist gepaart mit dem nötigen Sinn für Tradition und uneingeschränkter Qualitätspolitik lies den Flaschen-Absatz von damals 180.000 auf heute weit über 400.000 Flaschen klettern. Schloss VAUX hat sich in seiner Nische über die Jahrzehnte zu einer der führenden deutschen Sektmanufakturen entwickelt. Die Cuvée-, Rebsorten- sowie Rheingauer Lagensekte sind von Sylt bis Garmisch, von Dresden bis Aachen in Gastronomie und Fachhandel zu finden.



PRÄZISION



„Nicht nur die Zahlen im eigenen Haus geben Schloss VAUX recht. Die Premium-Nische deutscher Spitzen-Sekte entwickelt sich auffallend gut. Die Bereitschaft für individuelle, hochwertige Sekte, aus heimischen Grundweinen, einen angemessenen Preis zu bezahlen ist deutlich gestiegen. Schloss VAUX, als Garant traditioneller Sektkultur, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass deutscher Sekt, wie im 19. Jahrhundert auch, am internationalen Schaumweinmarkt wieder auf Augenhöhe zu spielen beginnt. Motiviert durch diesen sichtbaren Erfolg setzt Schloss VAUX weiter auf eine wirkungsvolle, marktdurchdringende Exzellenz-Offensive,“ Clementine Perlitt, Leiterin Marketing.



PROWEIN 2018



Christoph Graf (Geschäftsleitung Vertrieb) präsentiert zur ProWein 2018 eine überzeugende Sektkollektion. Zwölf verschiedene Jahrgangsekte, 100% Klassische Flaschengärung, Mindest-Hefelager 18 Monate, maßgeschneiderte Grundweine aus dem eigenen Weingut. Riesling-Sekte aus Rheingauer-Prestigelagen, angesagte Trendreben, ausschließlich Brut.



Die Klassiker im neuen Kleid Pünktlich zum Geburtstag hat Schloss VAUX den Auftritt seiner absatzstarken Klassiker CUVÉE VAUX und VAUX ROSÉ puristisch aufgefrischt.



Magnum Edition



Zum Herbst bringt Schloss VAUX eine neue Magnum-Kollektion heraus:



Rheingauer Réserve und Rosé Gourmet gibt es nach über 30 Monaten Hefelager in streng limitierter Auflage zu Ehren des Jubiläums in der großen Flasche.



VAUX Träublein feiert 2. Geburtstag



Der alkoholfreie Aperitif aus der Rheingauer Sektmanufaktur. Spritzig, erfrischend würzig, 100 % biologische Zutaten, null Alkohol. Die Erfolgsgeschichte der viel diskutierten Markendehnung geht weiter. Neu: auch in der Piccolo Flasche. Wachstum in der Premiumnische



5% Umsatz- und Absatzwachstum (vgl. 2016/2017)



2017: 430.000 Flaschen, 400.000 Flaschenmarke deutlich überschritten.



TRÄUBLEIN auf Erfolgskurs.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren