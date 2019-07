Pressemitteilung BoxID: 760989 (segara Kommunikation® GmbH)

Noch 153 Tage bis Weihnachten

Bei strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen denken die meisten gerade eher an Sommer, Sonne, Strände und Urlaub als an Winter und Weihnachten. Aber das Jahr verfliegt wie im Fluge: Nur noch fünf Monate sind es bis zum Heiligabend – auf den Tag genau. Wir haben Tipps für ganz besondere Weihnachtsgeschenke rund um die Welt zusammengestellt, die in Erinnerung bleiben.



Kalligraphiekurs im Al Bait Sharjah: Kursiv oder geschwungen? Egal!



Einheimische Kunstexperten nehmen Gäste mit auf eine Reise zurück in die Vergangenheit, denn in der kulturellen Hauptstadt der arabischen Welt – wie Sharjah auch genannt wird – warten die schönsten Museen und Kunstgalerien darauf, entdeckt zu werden – unter anderem das Kalligraphie Museum. Bis heute dienen die elegant geschwungenen Zeichen und Symbole der arabischen Kalligraphie als Schmuckelemente in der Architektur sowie in Kunst und Design. Von lokalen Künstlern erfahren Kunstinteressierte mehr über die Geschichte dieser edlen Verzierungsart und schwingen in privat geführten Workshops auch selbst den Pinsel. Dank der professionellen Anleitung entsteht so ein ganz persönliches Kunstwerk. Buchbar sind die zweistündigen Kurse für zirka 45 Euro pro Person. Weitere Informationen unter www.albaitsharjah.com.



Ein Geschenk mit Mehrwert: An die Africa Foundation spenden und Gutes tun



Weihnachten ist nicht nur das Fest der Geschenke, sondern vor allem das Fest der Nächstenliebe. Mit einer Spende an die Africa Foundation kommt der Geist der Weihnacht nicht nur zu den Beschenkten, sondern auch zu den Menschen, die Hilfe benötigen. Bereits seit 1992 fördert und stärkt die Africa Foundation in Zusammenarbeit mit dem südafrikanischen Luxus-Safari-Veranstalter andBeyond mittlerweile mehr als 50 lokale Gemeinden in Afrika. Dabei werden sogenannte „Star-Projekte“ von den Gemeinden selbst definiert, an die die Gelder bis zu ihrer Finalisierung fließen. Die Africa Foundation konzentriert sich mit ihren Projekten auf vier zentrale Bereiche: Schulbildung, Gesundheitswesen, Entwicklung von Kleinunternehmen sowie Umwelt- und Naturschutz. Ob das Geld für den Neubau einer Schule, die Wasserversorgung einer Gemeinde oder die Gründung eines Unternehmens genutzt wird, eines ist sicher: Es kommt dort an, wo es Menschen hilft, ein besseres Leben zu führen – ganz nach dem Leitspruch von andBeyond „Care of the Land, care of the Wildlife, care of the People.“ Weitere Informationen unter www.andbeyond.com und www.africafoundation.org.



„Santé “ im Ellerman House: Ein Champagner-Tasting der Extraklasse



Spritzig, cremig und vollmundig: so schmeckt der Prestige-Champagner Dom Pérignon P2. Ihn dürfen die Gäste des Ellerman House nun während der neuen „Dom Pérignon P2 Experience“ verkosten. Und dies in einem ganz und gar exklusiven Ambiente: die Tour startet im architektonisch außergewöhnlichen Weinkeller, der wiederum einen eigenen Champagnerkeller beherbergt. Die Wine Gallery ist nicht nur Schaufenster für eine preisgekrönte Weinsammlung mit über 7.500 Weinen, sondern bietet den Gästen auch eine einzigartige, interaktive Reise in die Welt der Weine und Champagner. Im Anschluss an die Begrüßung in der Wine Gallery erkunden die Gäste den Champagnerkeller, der ausschließlich mit seltenen Schaumweinen von Dom Pérignon gefüllt ist, bevor sie den Prestige-Champagner verkosten dürfen. Das Menü, das die Küche des Ellerman House feiert und die Aromen des Champagners ideal ergänzt, wird vom Küchenchef selbst präsentiert – eine einzigartige kulinarische Reise durch die Welt des Ellerman House und Dom Pérignon – und das ideale Weihnachtsgeschenk für Genussmenschen. Weitere Informationen unter www.ellerman.co.za.



Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer: Winterzauber an der Ostsee



Wie wäre es mit einem Geschenk vorab? Mit dem „Winterzauber“ bietet Weissenhaus eine ganz private und ungestörte Auszeit – eine beschauliche Vorweihnachtszeit zum Verschenken. Drei Übernachtungen im Superior Doppelzimmer sind beim „Winterzauber“ inbegriffen. Gemeinsam mit den Küchenprofis des Refugiums bereiten Gäste in der Schlossküche ihr eigenes Winterzaubereis zu, und erleben später einen gemütlichen Fondue Abend vor dem knisternden Kamin im Restaurant Bootshaus. Ofenfrische Kuchen und süße Winterleckereien im Kavaliershaus am Seesteg versüßen den Aufenthalt und die Spa-Anwendung, die wintermüde Haut pflegt und verwöhnt, rundet das Geschenk ab. Buchbar nach Verfügbarkeit von 4. November bis 22. Dezember 2019. Weitere Informationen unter www.weissenhaus.de.



Kochen lernen direkt vom Profi im Relais & Châteaux Park-Hotel Egerner Höfe



Kochen lernen vom Profi: Chefkoch Thomas Kellermann führt die Teilnehmer seiner KochKLASSEn in die Raffinessen seiner Sterneküche ein und verrät dabei nützliche Tipps und Tricks rund um die bayerische Küche. Ob Kräuter und Gewürze, Saucen und Suppen, Wild-Spezialitäten oder Gemüsevariationen – hier ist für jeden das passende Thema dabei. Im November und Januar gibt es – passend zur Saison – einen Spezial-Workshop zum Thema Trüffel: egal ob schwarz oder weiß, Variationen gibt es hier unendlich viele. Buchbar sind alle Kochkurse ab 298 Euro pro Person. Neben dem Kochkurs unter Leitung von Thomas Kellermann sind im Preis die Verkostung des Vier-Gang-Menüs mit Getränkebegleitung sowie eine Kochschürze und alle Rezepte inklusive. Die Kochkurse eigenen sich sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene. Ab zwölf Personen kann auch eine individuelle KochKLASSE bei Thomas Kellermann gebucht werden. Weitere Informationen unter www.egerner-hoefe.de.



Mit dem Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi wird Weihnachten in diesem Jahr sportlich



Spiel, Satz und Sieg heißt es im November wieder im Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi. Wer träumt nicht davon, die Bälle mit einem Slice über das Netz zu setzen, wie es die Tennis-Profis mit scheinbarer Leichtigkeit vollbringen? Gäste des maledivischen Luxusresorts im Shaviyani Atoll nördlich von Malé können sich in dieser Saison die Tipps direkt vom Profi holen. Auf dem Island-Court des Resorts schwingt der ehemalige Profi Rainer Schüttler den Schläger. Hierbei verrät er Sportbegeisterten Tricks zu ihrem Aufschlag, der Rückhand oder auch dem Slice. Eine vorweihnachtliche Geschenkidee, die jedes Sportlerherz höherschlagen lässt. Das nächste Match ist somit schon gesetzt. Weitere Informationen unter www.fairmont-maldives.com.

