Die ersten Sonnenstrahlen, vereinzelte Knospen und Blüten und auch die Sonnenbrille wird wieder ausgepackt: Ganz langsam ist er schon zu spüren, der lang ersehnte Frühling – und mit ihm werden auch die Abende endlich wieder länger und es ist Zeit, den Grill anzuwerfen. Aber es muss nicht immer das klassische Steak mit Grillgemüse im heimischen Garten sein: Wir zeigen Ihnen die schönsten Orte für den nicht ganz alltäglichen Grillgenuss – von kreolischem Seafood Barbecue über regionalen Grillgenuss in Bayern bis hin zum typisch südamerikanischen Grillabend in Chile und auf den Malediven.



Raffles Seychelles: Barbecue unter freiem Himmel



Sommer, Sonne, Barbecue! Wie könnte ein Tag im Paradies schöner ausklingen als mit einem Barbecue unter freiem Sternenhimmel? Ein privater BBQ-Butler entführt Gäste des Luxusresorts Raffles Seychelles bei einem „In-Villa Private Barbecue“ in die Welt des kreolischen Grill-Genusses. Das Brutzeln der Spezialitäten auf dem Rost, umhüllt von würzigen Aromen sorgt für eine besonders authentische Atmosphäre. Auf der privaten Terrasse der eigenen Villa genießen Gäste kulinarische Köstlichkeiten aus der Umgebung oder sogar aus eigenem Anbau. Grillfreunde, die es deftiger mögen wählen das „Raffles Barbecue“ oder das „Praslin Barbecue“, die durch verschiedenste Fleischvarianten und Gemüsekreationen überzeugen. Wer maritime Zutaten bevorzugt, entscheidet sich für das „Seafood Barbecue“ und kommt dabei in den Genuss von frischem Fisch aus dem Indischen Ozean. Regionale Gewürze und vielfältige, selbst hergestellte Saucen runden das Geschmackserlebnis perfekt ab. Gäste des Luxushideaways können die Private Dining Session auf ihrer Villenterrasse oder ganz romantisch am Strand bei Sonnenuntergang genießen. Weitere Informationen unter www.raffles.com/seychelles/.



Regionales Barbecue auf Gut Steinbach



Es brutzelt und zischt auf Gut Steinbach! Ob auf der Terrasse vor dem eigenen Chalet oder auf dem großen Kugelblitzgrill von Chefkoch Achim Hack: Das Heimatrefugium in den Chiemgauer Alpen bietet die perfekte Kulisse für ein gemütliches Barbecue. Und was auf Gut Steinbach auf den Grill kommt ist mehr als nur gut, denn sein Fleisch bezieht Achim Hack ganz regional von Stefan Steinbacher, der seine Rinder in traumhafter Hanglage auf großzügigen Weiden hält. Dort dürfen sie sich mit Gras sattfressen, denn Silage oder Mais werden nicht zugefüttert. Kein Wunder also, dass der große Bezug zur Region auf Gut Steinbach deutlich zu schmecken ist – auch beim Grillen. Weitere Informationen unter www.gutsteinbach.de.



andBeyond Vira Vira: Gegrilltes auf der Parilla



Eine heimelige Ranch mit Blick auf schneebedeckte Gipfel und die üppige Natur: andBeyonds südamerikanische Lodge Vira Vira lädt zu gemütlichen Barbecue-Abenden mit chilenischen Spezialitäten ein. Chefkoch Damián Fernández Dupouy setzt auch beim Barbecue auf „Food-to-Table“. Auf der Parilla, einem typisch chilenischen Holzkohlegrill, grillt er Fleisch von Tieren, das er von den benachbarten Höfen bezieht, dazu wird feldfrisches Obst und Gemüse und knusprig gebackenes Brot gereicht. Dem chilenischen Food-to-Table-Grillabend setzt Dupoy aber noch einen drauf: Mit Schweizer Käse aus der Lodge-Käserei und süßem Gebäck mit selbst hergestellter Butter zum Dessert. Dazu noch ein Glas chilenischer Rotwein und das prasselnde Lagerfeuer vor der atemberaubenden Naturkulisse Chiles – mehr braucht es für ein perfektes Barbecue nicht. Weitere Informationen unter www.andbeyond.com.



Feuriges Dschungel-Barbecue im Emerald Maldives Resort & Spa



Südamerikaner können es am besten: Grillen! Und so spielen auch die Chefs des „Amazònico“ im Fünf-Sterne-Resort Emerald Maldives Resort & Spa mit Feuer und Flamme, wenn es um ein gutes BBQ geht. Das Amazònico ist das erste und einzige südamerikanische Restaurant auf den Malediven und serviert typische Gerichte aus der brasilianischen, mexikanischen, argentinischen, peruanischen und chilenischen Küche. Im Mittelpunkt des Restaurants steht der offene Grill, auf dem das Küchenteam brasilianisches Rindfleisch am Spieß, gegrillten Fisch und Meeresfrüchte, Quesadillas und Enchiladas zubereitet. Eingebettet in das Innere der Insel fühlen sich Gäste im „Amazònico“ wie im südamerikanischen Regenwald und lassen sich hier gerne vom Showcooking am offenen Grill verzaubern. Für Barbecue-Feeling sorgen außerdem nicht zuletzt die maledivischen Sonnenuntergänge über dem Indischen Ozean, die sich am besten mit einem Sundowner in der Hand und den Füßen im Sand erleben lassen. Weitere Informationen unter www.emerald-maldives.com.

