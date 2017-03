Veränderungen im Hotel SEEDAMM PLAZA in Pfäffikon SZ

Neuer Wind weht bald durch das Hotel SEEDAMM PLAZA bis in die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat. Nach vielen konstanten Jahren stehen dem Haus bedeutende personelle Wechsel bevor. Ende Juni dieses Jahres verlässt Peter Ernst auf Grund seines bevorstehenden Ruhestandes das Hotel SEEDAMM PLAZA, welches er in den letzten 20 Jahren als Direktor engagiert und mit viel Herzblut geprägt hat.



Direktionsnachfolger wird ein Mann, welcher den komplexen Betrieb des Hotels SEEDAMM PLAZA ebenfalls bestens kennt und ihn mitprägte, mehrfach Auszeichnungen erntete, lokal verwurzelt ist und die gelebte Unternehmenskultur aufrechterhalten wird: Heinz Brassel. Der heutige Küchenchef ist seit Eröffnung des Hotels dabei und seit 2004 Mitglied der Geschäftsleitung. Für seine neuen Aufgaben geniesst Heinz Brassel das vollste Vertrauen des Verwaltungsrates.



Die gesamte Belegschaft und der Verwaltungsrat danken Peter Ernst für alles Geleistete herzlich und wünschen ihm viele freudige sowie spannende Unternehmungen im neuen Lebensabschnitt. Die offizielle Übergabe des Direktorensessels findet Ende Juni 2017 statt.



In den Verwaltungsrat weht die Veränderung ebenfalls hinein: Hans Giger, Initiant des Hotels SEEDAMM PLAZA, zieht sich an der nächsten Generalversammlung ebenfalls zurück. Sein Nachfolger, Renato Musch, Unternehmensberater aus Uetikon am See, wird seine Verwaltungsratsaufgaben mit viel Erfahrung in der Gastronomie und der Hotellerie übernehmen. Der Verwaltungsrat und die gesamte Belegschaft des Hotels SEEDAMM PLAZA danken Hans Giger sehr für seine langjährige Treue und sein grosses Engagement. «Innovativ und kreativ» – diesem Ruf wird das Businesshotel SEEDAMM PLAZA auch mit neuem Wind in den oberen Etagen weiterhin gerecht werden.



Porträt Heinz Brassel



Heinz Brassel, 1969, Heimatort St. Margrethen, wuchs im Kanton Baselland auf und absolvierte erfolgreich die Ausbildungen zum Koch und Kellner. Nach vielen Berufsjahren als Koch, Sprachaufenthalten und Saisonstellen in Sion, Locarno und Klosters sammelte er 7 Jahre internationale Berufserfahrung in Australien, New South Wales, mit Planungsphasen und führender Hoteleröffnung in Port Stephens und Newcastle. Persönlich erreichte er den «Pursuit of Excellence Award».



Seit Eröffnung 1998 ist Heinz Brassel ohne Unterbruch für die Hotel Seedamm AG tätig, mit eidg. Fachausweis und eidg. Diplom als Küchenchef und Produktionsleiter. Als Mitglied der Geschäftsleitung engagierte er sich beim Aufbau des kundenorientierten Qualitätsmanagements. Den Weg zu Business Excellence /EFQM hat er massgeblich in Mitverantwortung geprägt. Dafür wurde das SEEDAMM PLAZA im 2010 als Esprix Award-Gewinner ausgezeichnet. Ausserdem ist er Mitglied der «Chaîne des Rôtisseurs», im Vorstand des «Cercle des Chefs de Cuisine Zürich» und in weiteren Vereinigungen.



Der verheiratete Familienvater lebt seit vielen Jahren in Pfäffikon SZ. In seiner Freizeit geniesst er die Natur und das Campen. Ihm ist es ein grosses Anliegen, dauerhaft zielorientierte Antriebskraft sowie Professionalität zu leben, welche sich an Ergebnissen statt an Aufwand messen. Gerne ist er immer einen Schritt voraus mit den Zielen einer bedingungslosen Steigerung der innovativen, neuzeitlichen Gastronomie, Leistungsfähigkeit und bestmöglicher Resultate für den Kunden.

