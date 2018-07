Rundum gut erholt: Übernachten in einer "Jakobsmuschel" oder in der "aufgehenden Sonne"

Diese Hotels fallen schon von weitem auf: Neben dem herausragenden Service, dem gutem Essen oder dem kosmopolitischen Ambiente versetzt oft auch die Architektur so mancher Hotels die Gäste ins Staunen. www.SecretEscapes.de, das Online-Buchungsportal für Luxushotels und Traumreisen, hat sich daher nach runden Hotels weltweit umgesehen, in denen Urlauber einen rundum schönen Urlaub erwarten können.



Deutschland, Frankfurt am Main: Radisson Blu Hotel

Insgesamt 19 Stockwerke hoch ragt die auffallende runde Form des Radisson Blu Hotels über die Dächer der Stadt hinaus. Das Radisson Blu Hotel in Frankfurt am Main ist das einzige Hotel in Europa, das rund und ganz aus Glas gebaut ist. Vom Swimmingpool auf der 18. Etage haben Gäste einen einzigartigen Panoramablick auf die Stadtlandschaft und den Taunus. Das Hotel verfügt über 428 Zimmer, inklusive zwei Suiten, und befindet sich in nur zehn Minuten Fahrzeit von der Frankfurter Innenstadt entfernt. https://www.radissonblu.com/hotel-frankfurt



Türkei, Belek: Calista Luxury Resort

Aus luftiger Höhe ist die Baustruktur des Calista Luxury Resorts besonders gut zu sehen. Auf einer Fläche von insgesamt 120.000 m2 verteilen sich die größeren und kleineren runden Gebäudekomplexe. Den Namen verdankt das Hotel der wunderschönen Calista aus der griechischen Mythologie, die durch das Verschmelzen ihrer inneren und äußeren Schönheit unsterblich wurde. Besonderen Luxus bietet die VIP Villa Leo, die sich in drei miteinander verbundenen runden Baukomplexen befindet. Diese verfügt neben einem Tag-und-Nacht-Butlerservice auch über einen privaten Spa-Bereich mit Massagezimmer, Hamam, Whirlpool und vielem mehr. http://www.calista.com.tr/



Tschechische Republik, Liberec: Hotel Ještěd

Auf einer Höhe von insgesamt 1.012 m über dem Meeresspiegel thront das Hotel Ještěd. Bereits vor der Fertigstellung des Hotels wurde der Architekt Karel Hubacek mit dem Auguste-Perret-Preis ausgezeichnet. Ziel war es, einen Fernsehturm mit einem Hotel in einem einzigen Gebäude zu vereinen. Entstanden ist ein Luxushotel in ganz besonderer Lage, hoch über der Stadt Liberec mit insgesamt 52 Betten. An der Innenarchitektur waren verschiedene Künstler beteiligt wie beispielsweise das Künstlerpaar Stanislav Libensky und Jaroslava Brychtova. Im Jahr 2007 wurde der rund 100 m hohe Turm in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. https://jested.cz/en/



China, Peking: Sunrise Kempinski Hotel

Von der Seite betrachtet hat das Sunrise Kempinski Hotel die Form einer Jakobsmuschel, die im Chinesischen Glück oder Reichtum bedeutet. Von vorne ähnelt es einer aufgehenden Sonne, die für die wachsende Wirtschaft Chinas steht, und der Eingang stellt den Mund eines Fisches dar, ein Symbol für Wohlstand. Das 306 Zimmer umfassende Hotel ist 97 m hoch und befindet sich am malerischen See Yanqi, am Fuße des Yan-Gebirges. Der obere Teil des Gebäudes reflektiert den Himmel, der mittlere Teil das Gebirge und der untere den See. https://www.kempinski.com/en/beijing/sunrise-kempinski-hotel-beijing/



China, Huzhou: Sheraton Huzhou Hot Spring Resort

Der Schatten des Sheraton Huzhou Hot Spring Resorts wirft die Umrisse eines Mondes, welcher in der chinesischen Kultur eine ganz besondere Bedeutung hat, auf die Oberfläche des Taihu-Sees. Erbaut wurde das über 100 m hohe Gebäude vom renommierten Architekten Ma Yansong, der für den Bau der Absolute World („Marylin Monroe Tower“) im kanadischen Mississauga den Emporis Skyscraper Award erhielt. An der Stelle, wo sich die beiden gebogenen Türme – der Crystal und der Jade Tower – miteinander verbinden, befindet sich die Starlight Bar. In jedem der 281 Zimmer befindet sich ein Exemplar des Jadesteins, welcher nach Auffassung vieler Chinesen für Gesundheit und mentale Balance sorgen soll. http://www.sheratonresorts-ap.com/resort.php?id=15&ref=grid

Secret Escapes

Handverlesene Reiseangebote gibt es bei Secret Escapes zum exklusiven Mitgliederpreis mit bis zu 70 Prozent Preisnachlass. Secret Escapes arbeitet mit ausgewählten Reiseveranstaltern und Luxus-, Design- und Boutique-Hotels weltweit zusammen. Die außergewöhnlichen Reisen, zum Teil eigens für den Kundenkreis von Secret Escapes ausgearbeitet, sind zum Spezialpreis verfügbar. Dieser ist garantiert günstiger als alle vergleichbaren Angebote im Internet.



Mit mehr als 50 Millionen registrierten Mitgliedern weltweit ist Secret Escapes eine attraktive Plattform in der Reisebranche für die Präsentation in einem exklusiven Kundenkreis. Auch kurzfristig können Hotels und Veranstalter im geschlossenen Mitgliederbereich noch zahlreiche Buchungen erreichen.



Secret Escapes ist Europas erste Adresse für Luxushotel- und Reiseangebote zu exklusiven Mitgliederpreisen. Secret Escapes ist aktuell aktiv in UK, USA, Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, Niederlande, Spanien, Italien, Polen, Frankreich, Slowakei, Ungarn, Tschechien, Singapur, Hongkong, Malaysia und Indonesien.



www.SecretEscapes.de l www.SecretEscapes.at l www.SecretEscapes.ch

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren