Instagram-Butler, Tea-Master und Seifen-Concierge: Von diesen Services hat bisher kaum jemand gehört

Origineller geht es nicht: Barkeeper, Mitarbeiter vom Zimmerservice und Rezeptionisten gehören zum Standard-Personal in Hotels. Um den Wünschen der Gäste zu entsprechen und sich von anderen Hotels abzuheben, rufen so manche Unterkünfte ungewöhnliche Services ins Leben: So gibt es zum Beispiel einen Instagram-Butler auf den Malediven, einen Sonnenschein-Butler auf Jersey und einen Tea-Master in Berlin. Das Online-Buchungsportal für erschwingliche Luxushotels und Traumreisen Secret Escapes hat sich bei Hotels weltweit umgehört und stellt die außergewöhnlichsten Jobs vor.



Rangali Island, Malediven: Conrad Maledives Rangali Island – Instagram-Butler



Genauso wichtig wie die Erlebnisse vor Ort ist inzwischen für viele Urlauber die Dokumentation ihrer Reise über Social Media. Im Conrad Maledives Rangali Island werden Gäste durch einen Instagram-Butler dabei unterstützt, den Urlaub auf der Foto-App perfekt in Szene zu setzen. Da Mitarbeiter des Gästeservices häufig gebeten werden, Fotos zu machen, entstand hier die Idee, diesen speziellen Service anzubieten. So zeigen Mitarbeiter den Gästen auf Wunsch zum Beispiel den besten Platz, um die beiden benachbarten Inseln zusammen aufzunehmen oder geben Tipps, von wo der schönste Sonnenuntergang zu sehen ist. Außerdem weisen die Instagram-Butler Gäste darauf hin, zu welcher Tageszeit das Licht optimal ist, um die Atmosphäre perfekt einzufangen. Auf einer speziellen Instagram-Tour lernen Gäste auch die Kultur der Einheimischen kennen, erhalten Informationen zur Geschichte des Resorts sowie zur Flora und Fauna. Besonders beliebt sind Bilder des Unterwasser-Restaurants.



Playa del Carmen, Mexiko: Viceroy Riviera Maya – Seifen-Concierge



Nachdem die Gäste des mexikanischen Resorts Viceroy Riviera Maya mit einem Maya-Segen empfangen und in ihre Villa gebracht wurden, besucht sie der Seifen-Concierge. Er präsentiert den Urlaubern eine Auswahl an verschiedenen Seifen. Diese werden entsprechend der Maya-Traditionen hergestellt und setzen sich ausschließlich aus biologischen Zutaten zusammen. Von Zitrone, Pfirsich über Zimt, Melone bis hin zu Schokolade und Kokos sind verschiedenste Düfte vorrätig. Der Seifen-Concierge informiert die Gäste darüber, welcher Duft am besten zu ihrem Wohlbefinden passt. So wirkt Zitrone zum Beispiel erfrischend, Schokolade dagegen entspannend. Hat sich der Gast entschieden, schneidet der Concierge zwei oder mehrere Blöcke ab, die während des Aufenthaltes genutzt werden können.



Berlin, Deutschland: Hotel Adlon Kempinski – Tea-Master



Abschalten und Tee trinken können die Gäste des Fünf-Sterne-Hotels Adlon Kempinski in Berlin unter professioneller Anleitung: Denn dort arbeiten vier qualifizierte Tea-Master, die das anspruchsvolle Trainingsprogramm der Ronnefeldt Tea Academy absolviert haben. Weltweit tragen nur 100 Fachleute den dadurch erworbenen Titel. So musste auch die 26-jährige Kerstin Reiner in der Abschlussprüfung rund 200 Fragen beantworten und 20 Teesorten „blind“ erkennen. Als eine der besten Teilnehmer qualifizierte sie sich für das Seminar und die Prüfung zum Tea-Master Gold, der in Sri Lanka stattfand. Die Teekennerin gibt ihr Wissen nun an ihre Kollegen und an die Gäste weiter. Sie bereitet die Tea Time vor, bei der die Gäste des Adlon aus 40 Sorten wählen können, und berät sie auch im Hinblick auf ausgefallenere Teesorten wie zum Beispiel geräucherten Tee.



Jersey, Großbritannien: The Club Hotel & Spa – Sonnenschein-Butler



Sonnige Aussichten: Damit die Gäste des The Club Hotel & Spa die Sonne und das warme Wetter während ihres Aufenthaltes genießen können, gibt es den Sonnenschein-Butler (engl. „Sunshine Butler”). Während sich die Urlauber am Pool sonnen und entspannen, versorgt er sie mit einer Auswahl an Sonnencremes, gekühlten Handtüchern oder erfrischendem Gesichtsspray. Zudem bietet er frisches Obst an. Natürlich geht er dabei auch auf individuelle Wünsche der Gäste ein.



Lanai City, Hawaii/USA: Four Seasons Resort Lanai – Dr. Shades



Im Urlaub immer den Durchblick behalten: Im Four Seasons Resort Lanai auf Hawaii kümmert sich Dr. Shades um die Sonnenbrillen der Gäste. Egal welche Marke oder welches Modell, Dr. Shades kennt sich mit allen aus und weiß, wie sie zu reparieren sind. Immer zwischen 11 Uhr und 15 Uhr dreht er seine Runden um den Pool, reinigt Sonnenbrillen und repariert beschädigte Brillen.



New York City, USA: The Benjamin Hotel – Schlaf-Concierge



Für einen gesunden Schlaf: Das Boutique-Hotel The Benjamin in New York hat zusammen mit der Schlafexpertin Dr. Rebecca Robbins ein Konzept entwickelt, damit Gäste gut schlafen. Neben der Umgestaltung der Zimmer – auch im Hinblick auf eine beruhigende Farbgestaltung – hat sie zusammen mit dem Chefkoch spezielle Menüs entwickelt, die zu einem ruhigen Schlaf beitragen sollen. Zudem hat Dr. Robbins die Concierge des Hotels geschult. Als Schlaf-Concierge helfen sie den Gästen bei der Meditation und geben ihnen Schlaf-Tipps. Zudem versorgen sie die Urlauber mit Schlafmasken, Nacht-Snacks, Ohrstöpsel und einer Auswahl an geeigneter Musik zum Einschlafen.

