Neu in Discovery Cove: Mit Haien auf Tuchfühlung gehen

Gemeinsam mit Haien im Wasser: Dieses außergewöhnliche Erlebnis gibt es neu in Discovery Cove, dem exklusiven Tagesresort von SeaWorld Parks & Entertainment in der Themenpark-Metropole Orlando in Florida.



Mit dem Angebot möchte Discovery Cove über die Gefährdung der Haie in den Weltmeeren aufklären und die Besucher inspirieren, mehr über die faszinierende Spezies zu erfahren. Die Jäger der Tiefe spielen eine wichtige Rolle beim Erhalt des Gleichgewichts in den Ozeanen. Leider sind aktuell viele Arten durch die Jagd (auf ihre Flossen) und Überfischung bedroht.



Während einer Einführung informiert das “Hai-Team” über die Anatomie der Tiere und welchen Gefahren die größten Fische heute in ihrer natürlichen Umgebung ausgesetzt sind. Dann treffen die Besucher im tieferen Wasser direkt mit Vertretern dieser fünf Arten zusammen: Kleiner Schwarzspitzenhai, Weißspitzen-Riffhai, Ammenhai, Zebrahai und Wobbegong (Teppichhai).



Die Tiere sind an den Umgang mit Menschen gewöhnt und daher ungefährlich. Zu ihrem Schutz tragen die Teilnehmer lange Neoprenanzüge sowie Schwimm- und Handschuhe. Während der gesamten Programmdauer sind mehrere Meerestier-Experten des Parks anwesend. Das Mindestalter für die „Shark Session“ beträgt zehn Jahre. Das Sonderprogramm kostet 85 US-Dollar (circa 73 Euro) in Ergänzung zum Tagesticket. Der Park spendet fünf Prozent der Einnahmen an die Guy Harvey Ocean Foundation für die Erforschung und den Schutz der Haie. Weitere Informationen unter www.discoverycove.com.

SeaWorld Parks & Entertainment

SeaWorld Parks & Entertainment begeistert die Besucher mit natürlichen Erlebnissen, spannender Unterhaltung und nahen Begegnungen mit Tieren, die gleichzeitig viel Interessantes und Wissenswertes vermitteln. Das Unternehmen betreibt zwölf Themenparks in den USA. Die Parkfamilie umfasst die SeaWorld Parks in Orlando (Florida), San Diego (Kalifornien) und San Antonio (Texas); Busch Gardens Tampa Bay in Florida und Busch Gardens in Williamsburg (Virginia); das exklusive Tagesresort Discovery Cove in Orlando; Aquatica, SeaWorld's Waterpark in Orlando, San Diego und San Antonio; Sesame Place bei Philadelphia (Pennsylvania) sowie die Wasserparks Adventure Island in Tampa (Florida) und Water Country USA in Williamsburg (Virginia).



SeaWorld Parks & Entertainment betreut mehr als 89.000 Tiere, darunter 200 bedrohte oder gefährdete Arten.



Über 30.000 kranken, verletzten, verwaisten und verlassenen Land- und Meerestieren wurde in den letzten 50 Jahren durch die Experten der SeaWorld Rescue Teams geholfen. Ziel jeder Rettungsaktion ist es, die Tiere gesund zu pflegen und in ihren ursprünglichen Lebensraum zurück zu bringen.



Weitere Informationen gibt es in Deutschland unter Telefon 06102 - 36 66 36, per E-Mail an SeaWorldParks@noblekom.de oder schriftlich bei SeaWorld Parks & Entertainment, Luisenstr. 7, 63263 Neu-Isenburg.





