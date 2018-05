Florida: Prost beim Freibier-Ausschank in SeaWorld und Busch Gardens

Als besonderen Mehrwert-Genuss gibt es den Sommer über in den Florida-Themenparks SeaWorld Orlando und Busch Gardens Tampa Bay Freibier für alle Besucher ab 21 Jahren. Damit beleben die beiden Parks eine Tradition aus Zeiten, als sie zum Brauerei-Konzern Anheuser-Busch gehörten.



Bier is back! heißt es im Abenteuerpark Busch Gardens Tampa Bay am Golf von Mexiko bis 5. August 2018. Besucher über 21 Jahre erhalten im Garden Gate Café, dem historischen Hospitality House für Bierverkostung, zwei kostenfreie 0,2 Liter Bierspezialitäten pro Besuch. SeaWorld Orlando serviert das Goodie sogar bis 2. September. Ausgabestelle im Meeresabenteuerpark ist Mama’s Pretzel Kitchen Patio. Zu den wechselweise angebotenen Sorten zählen Bud Light, Coors Light, Corona, Miller Light, Shock Top und Yuengling.



SeaWorld Parks & Entertainment begeistert die Besucher mit natürlichen Erlebnissen, spannender Unterhaltung und nahen Begegnungen mit Tieren, die gleichzeitig viel Interessantes und Wissenswertes vermitteln. Das Unternehmen betreibt zwölf Themenparks in den USA. Die Parkfamilie umfasst die SeaWorld Parks in Orlando (Florida), San Diego (Kalifornien) und San Antonio (Texas); Busch Gardens Tampa Bay in Florida und Busch Gardens in Williamsburg (Virginia); das exklusive Tagesresort Discovery Cove in Orlando; Aquatica, SeaWorld’s Waterpark in Orlando, San Diego und San Antonio; Sesame Place bei Philadelphia (Pennsylvania) sowie die Wasserparks Adventure Island in Tampa (Florida) und Water Country USA in Williamsburg (Virginia).



Über 31.500 kranken, verletzten, verwaisten und verlassenen Land- und Meerestieren wurde in den letzten 50 Jahren durch die Experten der SeaWorld Rescue Teams geholfen. Ziel jeder Rettungsaktion ist es, die Tiere gesund zu pflegen und in ihren ursprünglichen Lebensraum zurück zu bringen.

