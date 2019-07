Pressemitteilung BoxID: 760073 (SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH)

Weißeritztalbahn - Sperrung zwischen Dippoldiswalde und Kurort Kipsdorf wegen Brückenbaumaßnahmen

Vom 17.07. bis zum 15.11.2019 wird die Weißeritztalbahn zwischen Dippoldiswalde und Kurort Kipsdorf wegen Bauarbeiten durchgehend gesperrt. In dieser Zeit verkehren die Züge nur zwischen Freital-Hainsberg und Dippoldiswalde in einem geänderten Fahrplan. Zwischen Dippoldiswalde und Kurort Kipsdorf fährt Schienenersatzverkehr. Der Fahrplan ist als Anlage beigefügt.



Während der 4-monatigen Sperrzeit werden in der Ortslage Obercarsdorf eine Eisenbahnbrücke, 4 Stützmauern, 9 Bahnübergänge, Entwässerungsanlagen sowie Gleisanlagen neu errichtet. Die Stützweite der Brücke wird um 3m erweitert und damit der Flussquerschnitt der Roten Weißeritz vergrößert. Somit entspricht die Brücke nach dem Bau den Anforderungen aus dem Hochwasserschutz und muss im Hochwasserfall nicht mehr angehoben werden.



Die Baumaßnahme wird durch den Freistaat Sachsen finanziert. Die Baukosten betragen rd. 1,7 Mio/€. Mit Ende dieser Baumaßnahme wird das Projekt „Wiedererrichtung der Weißeritztalbahn“ abgeschlossen und somit alle Schäden aus dem Augusthochwasser 2002 beseitigt.

