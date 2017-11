Kurze Pause für die Weißeritztalbahn

Ab 10. November macht die Weißeritztalbahn eine kurze Verschnaufpause. Der alljährliche Schienenersatzverkehr wurde auf fünf Tage beschränkt und dauert nun vom 10. bis 14. November. In dieser Zeit verkehrt ersatzweise der Bus. Der Haltepunkt Spechtritz kann vom Bus nicht angefahren werden. Dafür wird die Bushaltestelle Rabenau, Abzweig Spechtritz bedient.



In der Kürze der Zeit können nur kleinere Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an der gesamten Strecke ausgeführt werden.



Am 15. November geht für die Weißeritztalbahn mit Volldampf Richtung Advent. In der Zeit vom 20. November bis 01. Dezember gestalten umliegende Kindergärten die Wagen der Schmalspurbahn weihnachtlich mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck.

