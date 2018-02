Fichtelbergbahn bestätigt Vorjahresergebnis

.





Bilanz 2017 für die Fichtelbergbahn

Fichtelbergbahn mittlerweile ganzjährig Attraktion im Erzgebirge

56 Veranstaltungen von aktiv bis kulinarisch für die Saison 2018 geplant





Die SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft präsentierte heute die Bilanz für das Jahr 2017 von Deutschlands höchstgelegener Schmalspurbahn. „Die Fichtelbergbahn hat das vergangene Jahr sehr erfolgreich abschließen können.“ resümiert der Geschäftsführer Roland Richter. 258.000 Fahrgäste, 3.000 mehr als ein Jahr zuvor, fuhren mit der Bimmelbahn im Erzgebirge. Die kleine Steigerung von einem Prozentpunkt macht die stabile Entwicklung der Fichtelbergbahn deutlich. Das zweite Jahr in Folge konnten über 250.000 Gäste begrüßt werden.



40 Prozent der Fahrgäste sind Einzelreisende. Darauf folgen die Familien mit 35 Prozent sowie Gruppenreisende mit knapp 19 Prozent.

„Spitzenmonat über das gesamte Jahr war der Dezember mit fast 40.000 Fahrgästen. Jeweils über 25.000 Gäste pro Monat verzeichneten wir im August und Oktober“ erläutert Roland Richter.

Allein zum 120. Streckengeburtstag am 12. und 13. August 2017 zog die Bahn über 6.500 Fahrgäste in ihren Bann.



In der Beliebtheitsskala ganz oben steht seit vielen Jahren das Veranstaltungsangebot „KräuterZauber – hochprozentig“. Im letzten Jahr verkosteten 800 Personen während der Dampfzugfahrt mit der Fichtelbergbahn die Likörspezialitäten der Grenzwalddestillation Crottendorf.



Umfangreicher Veranstaltungskatalog zusammengestellt



„Die guten Ergebnisse in den vergangenen Jahren bestärken uns, gemeinsam mit unseren Partnern auch in diesem Jahr einen umfangreichen Veranstaltungskatalog anzubieten“ macht Roland Richter deutlich. Insgesamt stehen 56 Veranstaltungen auf dem Jahresplan. „Wir greifen hier auf die bewährten Angebote zurück, wie zum Beispiel den Walderlebnistag, der 2017 neu ins Programm aufgenommen wurde und von Anfang erfolgreich war.“ weist Mirko Froß, Eisenbahnbetriebsleiter bei der SDG auf den Veranstaltungskalender hin. Die Kooperation mit dem Sachsenforst zum Walderlebnistag wird weiter fortgesetzt. In diesem Jahr bietet die Fichtelbergbahn vier Termine in den Sommermonaten an. „Auch im Februar lockt die Schmalspurbahn mit verschiedenen thematischen Veranstaltungen. Am Faschingsdienstag beispielsweise servieren wir unseren Fahrgästen eine kleine Überraschung während der Zugfahrt.“ ergänzt Mirko Froß einen weiteren Programmpunkt.



Jahresfahrplan mit drei Fahrplänen und Sperrung im November



Aufgrund der Baumaßnahmen bei der Erzgebirgsbahn gliedert sich der Jahresfahrplan nun in insgesamt drei unterschiedliche Fahrpläne auf. In der Nebensaison (26.02. bis 28.03.2018 sowie 01. bis 29.11.2018) verkehrt nur ein Zug. In der Hauptsaison gelten zwei unterschiedliche Fahrpläne. Einer ab 03.04. bis 30.09., ein zweiter dann an den übrigen Verkehrstagen.

Die jährlichen Baumaßnahmen führen im November zur Strecksperrung. Zum 1. Advent wird der Zugverkehr auf der Fichtelbergbahn wieder aufgenommen.



Eisenbahner gesucht



Die SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft sucht Verstärkung für die Mannschaft der Fichtelbergbahn ab sofort Eisenbahner. Vorteilhaft wären Vorkenntnisse in der Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen. Das Wichtigste ist neben den fachlichen Fähigkeiten viel Herzblut, Engagement und die Freude am Umgang mit Menschen.

