PORSCHE - Die Restaurierung von Serien- und Rennfahrzeugen

Porsche-Bücher: Neuerscheinung

Wie sieht ein dem Restaurierungsobjekt angemessener Restaurierungsprozess aus und welche Verfahrenstechniken kommen von der Karosserie bis hin zum Motor zum Einsatz? Wer mit dem Gedanken spielt, einen klassischen Porsche zu restaurieren, sollte sich mit diesem Band auseinandersetzen. Beschrieben werden die technischen Möglichkeiten des Restaurierungsprozesses am Beispiel legendärer Porsche Serien- und Rennfahrzeuge wie beispielsweise 901 Nr. 57 und 911 Carrera RS 2.7 sowie 956-005 und 917-001. Jürgen Gaßebner zeigt auf 333 Seiten mit 479 Fotos und Abbildungen in Sachen Porsche-Restaurierung vor allem anhand von Werksrestaurierungen die Wege zur Perfektion auf und erklärt, was tatsächlich machbar und sinnvoll ist.



Erste Rezensionen und Pressestimmen:



„Standardwerk für Fahrzeug-Restauratoren“

(erschienen am 23.10.2019 auf www.zwischengas.com, Autor: Daniel Koch)



„Das hat es in dieser Form noch nie gegeben: Ein Handbuch, wie Porsche-Renn- und -Serienautos im Detail restauriert werden… Jürgen Gassebner hat den schwierigen Spagat geschafft, den Horizont der Porsche-Experten zu erweitern und jeden anderen Autofreund stundenlang zu fesseln, der sich dafür interessiert, wie aus alt neu wird. Besser geht das nicht.

(erschienen am 26.10.2019 auf www.speedweek.com, Autor: Mathias Brunner)



Jürgen Gassebner: Porsche – Restaurierung von Serien- und Rennfahrzeugen. Wege zur Perfektion

Motorbuch-Verlag, Stuttgart. ISBN: 978-3-613-03911-7, Format 26,5 x 23 cm, 333 Seiten, 479 Abbildungen

Preis: 49,90 Euro.

