Score Media Group baut Kompetenz weiter aus

Triple für Score Media: Seit März verstärken Alexander Kirschner, Eik Heyse und Peter Weymann das Team des neu gegründeten Crossmedia-Vermarkters.



Alexander Kirschner (47) akquiriert und betreut in seiner Funktion als Vertical Group Head Finance Unternehmen aus den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen. Der Finanzexperte wechselt von der Burda Community Network GmbH, wo er sieben Jahre lang die Rolle des Head of Client Services Finance innehatte. Als weiterer Vertriebsexperte verstärkt Eik Heyse (40) das Score Media-Team und ist als Agency Group Head einer der direkten Ansprechpartner für Media-Agenturen. Zu den Karrierestationen des Vermarktungsprofis zählen unter anderem die Media-Netzwerke Mediacom und Initiative sowie Axel Springer, Bauer Advertising und NBRZ, wo er zuletzt als Sales Director tätig war.



Als Director Sales Operations frisch an Bord ist Peter Weymann (46). In dieser Rolle zeichnet er für die operative Steuerung und strategische Entwicklung des Bereichs Sales Operations verantwortlich. Sein Team fungiert als Schnittstelle zwischen Score Media, den beteiligten Verlagen sowie den Media-Agenturen und werbetreibenden Unternehmen. Der gelernte Verlagskaufmann verfügt über langjährige nationale und internationale Erfahrung in der gesamten operativen Kampagnenprozesskette – angefangen bei der Beratung über Steuerung und Abwicklung bis zur Umsetzung und Rechnungsstellung. Peter Weymann wechselt von der MGA Metro Group Advertising zu Score Media. Bei der Tochter des weltweit agierenden Handelsunternehmens war er zuletzt als Head of Procurement & Consultancy unter anderem für die gesamten Metro-Mailings in 25 Ländern verantwortlich.



„Wir freuen uns, bereits sechs Monate nach dem offiziellen Markstart über alle Abteilungen hinweg sehr gut besetzt zu sein. Neben dem Aufbau des Sales-Teams haben wir in den letzten Wochen und Monaten vor allem auch den Bereich Sales Operations massiv ausgebaut, um unser Versprechen, die regionale Tageszeitung für nationale Werbekunden einfach zu machen, auch operativ einlösen zu können“, so Score Media-COO Judith Sterl. „Unser starker Mix an Experten aus unterschiedlichsten Branchen und mit verschiedensten Erfahrungen bringt eine ungeheure Dynamik mit sich und sorgt regelmäßig für neue Denkansätze und konsequent für kundenzentrierte Lösungen.“

Score Media Group Verwaltungs-GmbH

Die Score Media Group ist der One-Stop-Shop für crossmediale Kommunikationskonzepte und zählt mit einem Portfolio von mehr als 130 erfolgreichen regionalen Tageszeitungen mit rund 600 Lokalausgaben und einer konvergenten Reichweite von knapp 47 Mio. Leser/Ausgabe und User/Monat (Quelle: ma Intermedia PluS 2016, Leser/ Ausgabe & User/ Monat, E14+) zu den größten Crossmedia-Vermarktern in Deutschland. Score Media bietet werbungtreibenden Unternehmen umfassenden Service aus einer Hand und steht für die einzigartige Kombination aus redaktionellen Qualitätsumfeldern, maximaler Crossmedia-Reichweite, regionalen Aussteuerungsmöglichkeiten und maßgeschneiderten Kommunikationslösungen.



Weitere Informationen zur Score Media Group finden sich unter www.score-media.de.



