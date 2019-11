Pressemitteilung BoxID: 774697 (SCI Verkehr GmbH)

Stadt- und Straßenbahnen liegen weltweit im Trend: 8% jährliches Wachstum für Neubeschaffung bis 2023 erwartet

Neue Studie zum Markt für Stadt- und Straßenbahnen

In der neuen Marktstudie „Light Rail Vehicles – Global Market Trends“ hat SCI Verkehr das Segment Light Rail Vehicles (LRV) im Detail analysiert. Ein wesentliches Ergebnis dieser Studie: Ein dynamisches Wachstum von jährlich 8% im Neubeschaffungsmarkt wird für die nächsten fünf Jahre erwartet. Zentraler Treiber dafür ist die zunehmende Zahl der Städte, die ihre Altfahrzeuge ersetzen müssen oder sich für den Neubau einer Light Rail Transit (LRT) Infrastruktur entscheiden. Die Regionen Asien, Nordamerika und Westeuropa tragen des Löwenanteil dieses Wachstums. Westeuropa wird in den nächsten Jahren verstärkt in Ersatzbeschaffungen für alte Fahrzeuge und in neue Tram-Train Systeme investieren. China baut seine Systeme in den Städten ungebremst weiter aus und die Städte in den USA investieren verstärkt in neue Infrastruktur.



Metropolen erfordern ein effizientes öffentliches Verkehrssystem, um attraktiv zu bleiben. Ein meist oberirdisches LRT-System bietet zwar weniger Transportkapazität als eine Metro, ist dieser jedoch hinsichtlich Investitions- und Betriebskosten deutlich überlegen. Viele Städte prüfen daher, inwieweit für sie das kostengünstigere LRT-System ausreichend ist.



Das größte Wachstumspotenzial für den Light-Rail-Markt ist in Ländern mit stabiler Wirtschaftskraft zu finden, in denen heute noch kein LRT-System besteht. Typischerweise ist dies in China oder den USA der Fall. In der aktuellen Studie stellt SCI Verkehr drei Szenarien für die künftige Entwicklung der neuen LRT-Netze vor. Im Basisszenario wird von SCI Verkehr erwartet, dass bis 2030 der Betrieb auf etwa 3.500 zusätzlichen Stecken-km aufgenommen wird.



In den letzten fünf Jahren wurden mehr als 5.000 LRVs ausgeliefert, weit mehr als in den Jahren davor. SCI Verkehr erwartet eine weitere Zunahme, da die Attraktivität der Städte wesentlich von der Qualität und Effizienz ihres öffentliches Verkehrssystems abhängt. Klimaschutzaspekte sowie Fahrverbote für private PKWs in den Städten treiben diese Entwicklung massiv voran.



Das aktuelle weltweite Marktvolumen für Neufahrzeuge beläuft sich auf etwa 2,6 Mrd. Euro pro Jahr. Für Instandhaltung und After-Sales kommen rd. 3 Mrd. Euro p.a. hinzu. Bombardier führt weiterhin die Neufahrzeuglieferungen weltweit an, hat jedoch in den Vorjahren Marktanteile an mittelständige, lokale Unternehmen verloren. Durch die starke Nachfrage in China erreicht der chinesische Schienefahrzeugkonzern CRRC zum ersten Mal den zweiten Platz.



In der Marktstudie „Light Rail Vehicles – Global Market Trends“ analysiert SCI Verkehr den globalen Markt für Beschaffung und After-Sales-Geschäfte von Light Rail Vehicles. Als Grundlage der Ergebnisse dient die Untersuchung von aktuellen Flotten in Bezug auf deren Betriebsarten, Altersstrukturen und Beschaffungsprojekte. Mit einbezogen werden auch städtische Betreiber sowie neue Entwicklungs- und Modernisierungsprojekte in der Infrastruktur. Die Studie beinhaltet zudem Prognosen über Marktvolumen von Neufahrzeugen, After-Sales-Geschäften und die Entwicklungen von Light Rail Netzen. Sie stellt Informationen über Marktanteile der wichtigsten Hersteller und ihrer Produkte zur Verfügung.



Die MultiClient Studie „Light Rail Vehicles - Global Market Trends 2019“ ist ab sofort (in englischer Sprache) bei der SCI Verkehr GmbH (www.sci.de) erhältlich. Informieren Sie sich ebenfalls über unser neuestes Angebot des Datenanhangs im Excel Format, der für alle Studienveröffentlichungen seit Ende 2017 zur Verfügung steht.

