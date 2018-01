Schwyzer Kantonalbank mit Rekordergebnis

Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) konnte 2017 den Jahresgewinn um 6.8% auf CHF 80.3 Mio. steigern. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 5.3% auf CHF 17.6 Mrd. Inklusive Jahresgewinn erreichte das Eigenkapital eine Höhe von CHF 1.8 Mrd. Die SZKB verzeichnete rund 6'800 Neukunden und der Nettoneugeldzufluss (inkl. Wertschriften) betrug beachtliche CHF 581.5 Mio.



Trotz der marktbedingten Herausforderungen gelang es, den Geschäftserfolg um CHF 28.4 Mio. (24.3%) auf den Rekordwert von 145.1 Mio. zu steigern. Hauptsächlich waren dafür der um CHF 10.5 Mio. höhere Betriebsertrag und die um CHF 20.9 Mio. tieferen Wertberichtigungen, Abschreibungen und Rückstellungen verantwortlich. Das Cost/Income-Ratio I erreichte ein ausgezeichnetes Niveau von 42.6%.



Zinserfolg unter Druck



Dank der Geschäftsvolumenzunahme konnte der Rückgang des Brutto-Zinserfolgs um CHF 2.5 Mio. (1.4%) auf 178.9 Mio. in engen Grenzen gehalten werden. Aufgrund des äusserst tiefen Zinsniveaus nahm die Gesamtbankzinsmarge im Vergleich zum Vorjahr von 1.09% auf 1.04% ab. Die Marge auf den Passivzinsprodukten sowie der Strukturbeitrag leiden unter dem aktuellen Zinsgefüge erheblich. An der bewährten, strategischen Bilanzstrukturpositionierung (ALM) wurde festgehalten.



Die Kundenausleihungen konnten um beachtliche CHF 685.1 Mio. (5.1%) auf 14'048.6 Mio. erhöht werden, wobei die privaten Kunden knapp ein Viertel und die Firmenkunden gut drei Viertel zum Wachstum beisteuerten.



Die Kundengelder stiegen um CHF 394.5 Mio. (3.4%) auf 12'012.4 Mio.



Dank strategischer Aktivitäten gesteigerter Kommissionserfolg



Der gezielte strategische Ausbau des Anlagegeschäfts schlug sich in einer deutlichen Zunahme des Kommissionserfolgs um CHF 5.7 Mio. (17.6%) auf 38.3 Mio. nieder. Treiber dafür war das um CHF 1'032.9 Mio. (16.7%) auf 7'220.2 Mio. gesteigerte Depotvolumen. Dieses Wachstum beruhte sowohl auf einem Nettoneugeld-Zufluss in Wertschriften von CHF 296.7 Mio. wie auch auf der positiven Marktwertveränderung der Depotbestände. Sehr erfreulich entwickelten sich in der Berichtsperiode die Vermögensverwaltungs- und SZKB Fondsvolumen.



Starkes Handelsgeschäft und gestiegener Übriger ordentlicher Erfolg



Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft legte dank der höheren Nachfrage nach Fremdwährungen und der aktiven Bewirtschaftung der Devisenbestände um markante CHF 2.7 Mio. (18.6%) auf 17.5 Mio. zu. Begünstigt durch die Veräusserung von Finanzanlagen nahm der Übrige ordentliche Erfolg um CHF 5.0 Mio. (91.5%) auf 10.5 Mio. zu.



Planmässige Zunahme des Geschäftsaufwads



Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 1.5 Mio. (2.1%) auf 74.5 Mio. Intensivierte Ausbildungsaktivitäten, individuelle Gehaltsanpassungen und eine höhere Erfolgsbeteiligung standen einem leicht tieferen Personalbestand gegenüber. Der Sachaufwand legte infolge namhafter Ausgaben in die Weiterentwicklung der Bank um CHF 1.5 Mio. (5.4%) auf 30.0 Mio. zu. Beim Geschäftsaufwand resultierte ein Zuwachs von CHF 3.1 Mio. (3.0%) auf 104.5 Mio.



Adäquate Risikopositionierung und substanzielle Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen



Die Hauptrisiken der SZKB sind unverändert die Kreditausfall- und Zinsänderungsrisiken. Das aktuell hohe Immobilienpreisniveau und die Negativzinsen verbunden mit dem bilanziellen Ungleichgewicht (favorisierte 2 von 2 Jahresabschluss 2017 Medienmitteilung festverzinsliche Ausleihungen und variabel verzinsliche Kundengelder) bilden dabei die zentralen Risikotreiber.



Zudem rücken in jüngster Zeit die Cyber-Risiken vermehrt in den Fokus des Risikomanagements. Die Risikopolitik der SZKB ist seit jeher auf Vorsicht ausgelegt. Entsprechend steuert die SZKB das Kreditportfolio, die Bilanzstruktur und die übrigen Risiken aktiv und vorausschauend. Die Gewerbe- und Firmenkunden der SZKB nutzten die Chancen des aktuellen Umfeldes und zeigten sich beeindruckend robust. Dementsprechend konnte die SZKB bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen aus dem Kreditgeschäft eine substanzielle Nettoauflösung von CHF 14.7 Mio. verbuchen (Vorjahr CHF 4.2 Mio.). Zudem verminderten sich die Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlangen um markante CHF 10.3 Mio. auf 9.8 Mio.



Rekordhohe Gesamtablieferung an den Kanton Schwyz



Die Eignerstrategie sieht vor, dass die SZKB dem Kanton Schwyz als Eigentümer eine stetige, planbare und angemessene Gewinnausschüttung zukommen lässt. Gestützt darauf soll die Gewinnausschüttungsquote an den Kanton Schwyz zwischen 35% bis 45% des Geschäftserfolgs betragen.



Für das Geschäftsjahr 2017 ergibt sich zusammen mit dem Gewinnvortrag ein verteilbarer Bilanzgewinn von CHF 80.7 Mio. Der Gewinnverwendungsantrag sieht - basierend auf dem Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank - eine gegenüber dem Vorjahr um CHF 4.5 Mio. höhere Gesamtablieferung an den Kanton von CHF 51.2 Mio. vor. Die Gewinnausschüttungsquote, gemessen am Geschäftserfolg, beträgt 35.3% und befindet sich damit innerhalb der anvisierten Bandbreite.



Starke Eigenkapitalausstattung



Inklusive Jahresgewinn erreichte das Eigenkapital eine Höhe von CHF 1'789.7 Mio. (Vorjahr (CHF 1'689.0 Mio.). Mit einer risikogewichteten Kapitalquote von 21.1% gehört die SZKB zu den bestkapitalisierten Banken.



Nachhaltiges Engagement



Die SZKB behandelte über 1'100 Sponsoring- und Beitragsgesuche und vergab im Kanton Schwyz insgesamt einen Betrag von über CHF 1 Mio. Als Arbeitgeberin beschäftigte sie 558 Mitarbeitende verteilt auf 485.1 Stellen, bildete 27 Lernende und 6 Praktikanten aus, führte eine Mitarbeitendenzufriedenheitsumfrage durch, wird in den kommenden Jahren massgeblich in die Weiterbildung ihrer Kundenberatenden investieren und sie nach dem staatlich akkreditierten Zertifizierungsstandard zertifizieren lassen.



Bestätigung der Geschäftspolitik der SZKB durch unabhängige externe Studien und Berichte



In der IFZ Retail Banking-Studie 2017 der Hochschule Luzern wurden die Kennzahlen von 94 Schweizer Banken untersucht. Bei der Kennzahlen-Analyse der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 erreichte die SZKB nach drei Kleinbanken mit weniger als 12 Mitarbeitenden den sehr guten 4. Rang und ist damit bereits zum dritten Mail in Folge die beste Kantonalbank. Standard & Poor's bewertete die SZKB am 18. August 2017 erneut mit dem Top- Rating AA+.



Ausblick 2018



Die SZKB geht von einem weiterhin soliden Geschäftsgang aus, erwartet allerdings 2018 aufgrund ausbleibender Sondereffekte einen tieferen Geschäftserfolg.

