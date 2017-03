Schwyzer Eigenheim-Messe am 24./25. März 2017 in der Mehrzweckhalle Altendorf

An der Schwyzer Eigenheim-Messe in Altendorf zeigen 18 Aussteller über 600 verkäufliche Objekte aus dem äusseren Kantonsteil und Einsiedeln. Beim Jubiläums-Wettbewerb winkt als Hauptpreis ein Monat gratis Wohnen.



Die Eigenheim-Messe feiert Jubiläum: Bereits seit 30 Jahren führt die SZKB die grösste Immobilienmesse im Kanton durch. Die beliebte Ausstellung bietet die einmalige Gelegenheit, sich einen Überblick über die zum Verkauf stehenden Objekte im Kanton Schwyz zu verschaffen. 18 Aussteller zeigen über 600 Objekte, vorwiegend aus den Bezirken March, Höfe und Einsiedeln. Architekten, Immobilienfirmen und Baugesellschaften bieten anhand von Modellen, Plänen, Fotos und Prospekten Häuser und Wohnungen in allen Grössen und Standards an.



Die Schwyzer Eigenheim-Messe in der Mehrzweckhalle in Altendorf ist am Freitag, 24. März von 17.00 bis 20.00 Uhr und Samstag, 25. März 2017 von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet.



Exklusives Hypothekar-Produkt



Wer jetzt kauft und eine Hypothek abschliesst, kann weiterhin von tiefen Zinssätzen profitieren. Mit der Modul- Hypothek bietet die Schwyzer Kantonalbank eine exklusive Hypothekar-Lösung an. Mit dem innovativen Produkt kann eine Hypothek noch individueller auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt werden. Unsere Beraterinnen und Berater stehen an der Eigenheim-Messe gerne für eine unverbindliche Hypothekarberatung zur Verfügung.



Innovativ ist auch die Lösung, die newhome.ch an ihrem Stand präsentiert. Auf einfache Art und Weise können Objekte in 3D-Modelle umgewandelt werden. Das eindrückliche 3D-Erlebnis kann an der Eigenheim-Messe exklusiv genossen werden.



Ein Monat gratis Wohnen zu gewinnen



Ein attraktiver Hauptpreis winkt beim diesjährigen Wettbewerb an der Eigenheim-Messe. Der Gewinner kann einen Monat lang gratis Wohnen, die SZKB übernimmt die Kosten für Miete oder Hypothek in dieser Zeit. Mitmachen kann jeder Besucher der Messe.



Mehr Informationen zur Schwyzer Eigenheim-Messe sind unter www.szkb.ch/eigenheimmesse zu finden.

