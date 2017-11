Neuer Leiter der Filiale Brunnen der Schwyzer Kantonalbank

Die SZKB konnte mit Roman Auf der Maur einen qualifizierten Bankfachmann mit Führungserfahrung für diese herausfordernde Tätigkeit gewinnen. Der 32-jährige diplomierte Bankwirtschafter HF ist in Brunnen aufgewachsen, dort wohnhaft und kennt das Marktumfeld bestens. Roman Auf der Maur schloss die Matura ab und startete bei der SZKB als Basiskundenberater in der Filiale Rothenthurm. Anschliessend sammelte er SZKB-intern in unterschiedlichen Bereichen wertvolle Berufs- und Führungserfahrung. Per Mai 2011 wechselte er als Leiter Basiskunden zur Filiale Brunnen. Seit Juni 2015 arbeitet er als Individualkundenberater in der Filiale Schwyz. Parallel zur beruflichen Weiterentwicklung hat er diverse Fach- und Führungsausbildungen absolviert. Roman Auf der Maur wird per 1. Januar 2018 zur Filiale Brunnen wechseln, sich dort einarbeiten und per 1. April 2018 die Leitung der Filiale Brunnen übernehmen.



Die SZKB gratuliert Roman Auf der Maur zu dieser Ernennung. Sie wünscht ihm alles Gute, viel Freude und Erfolg in seiner neuen, herausfordernden Tätigkeit als Leiter der Filiale Brunnen und dankt ihm für sein bisheriges Engagement. Er löst Peter Orth ab, der per Ende März 2018 in den Ruhestand tritt.



Peter Orth begann seine Karriere bei der SZKB 1978 mit der Banklehre. Anschliessend arbeitete er in verschiedenen Funktionen. Seit Mai 2002 leitete er die Filiale Brunnen mit vorbildlichem Engagement. Im Zeitpunkt seiner Pensionierung wird er auf 40 Jahre SZKB zurückblicken können. Die SZKB dankt Peter Orth sehr herzlich für seinen langjährigen, sehr engagierten Einsatz sowie seine Loyalität und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und beste Gesundheit.

