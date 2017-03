Fabio Pedrina als neuer SBB Verwaltungsrat vorgeschlagen

Die Personalverbände der SBB schlagen Fabio Pedrina als neuen Personalvertreter im Verwaltungsrat der SBB vor. Er soll Dr. Andrea Hämmerle ersetzen, der altershalber ausscheidet. Der SBB-Verwaltungsrat heisst den Vorschlag der Personalverbände gut.



Der gebürtige Tessiner Fabio Pedrina soll neu als Personalvertreter in den Verwaltungsrat der SBB gewählt werden. Das schlagen die Personalverbände der SBB vor. Der studierte Volkswirt führt heute gemeinsam mit seiner Frau ein eigenes Planungs- und Architekturbüro im Tessin. Er machte sich unter anderem auch als Präsident der AlpenInitiative einen Namen und wirkte zudem bis 2011 als Nationalrat der SP. Pedrina ist verheiratet, Vater dreier Kinder und wohnt in Airolo.



Der SBB Verwaltungsrat hat dem Wahlvorschlag der SBB Personalverbände zugestimmt. Die Wahl von Pedrina soll anlässlich der Generalversammlung der SBB am 2. Mai 2017 erfolgen.



Gleichzeitig scheidet Dr. Andrea Hämmerle aus Altergründen aus dem Verwaltungsrat der SBB aus. Der promovierte Jurist, AltNationalrat und ausgewiesene Verkehrsexperte ist seit 2012 im Verwaltungsrat der SBB. Er ist Mitglied des Personal- und Organisationsausschusses. Der Verwaltungsrat dankt Dr. Hämmerle für das grosse Engagement und die wertvolle Mitarbeit in den vergangenen Jahren.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren