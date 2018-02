"Das Paradies brennt!" - auch im März entführen Brennereien in die Welt der Edeldestillate

Im März bietet die Veranstaltungsreihe „Das Paradies brennt!“ des Vereines „Schwäbisches Streuobstparadies“ einen Einblick in die Brennkessel der Region. Bei Brennereiführungen, Schaubrennen und Verkostungen kann nicht nur die Herstellung, sondern auch der Geschmack edler Destillate bewundert werden.



Bevor wir uns im April auf die Obstblüte freuen können, entfalten sich im März die Aromen der Früchte aus dem letzten Jahr in vollen Zügen. Kirschen, Zwetschgen, Äpfeln und Birnen werden in mühevoller Handarbeit der Geist der Streuobstwiesen entlockt.



Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Das Paradies brennt!“ des Schwäbischen Streuobstparadieses finden jährlich von November bis April zahlreiche Veranstaltungen rund um den Brennkessel statt.



Von Verkostungen und Schaubrennen bis hin zu Seminaren, geführten Wanderungen und Festen, zeigt jede Veranstaltung auf, welche vielfältigen Aromen aus den Obstwiesen sich in Destillaten und Likören einfangen lassen und welche wichtige Aufgabe die Brennereien für den Erhalt der Landschaft erfüllen. Genauere Infos sind auf der Internetseite des Streuobstparadieses unter www.streuobstparadies.de zu finden. Der Verein hat alle Veranstaltungen in einer Online-Broschüre zusammengestellt, die auf der Homepage unter „Entdecken“ heruntergeladen oder bei der Geschäftsstelle des Streuobstparadieses angefordert werden kann (Mail: kontakt@streuobstparadies.de, Tel: 07125 309 3262).



Folgende Termine stehen im März an:



02. März 2018, 18:30 – 22:00 Uhr

Kaiser Destillerie - Obstweinkellerei

„Verkostung: Obstdestillate mit schwäbischem Vesper und Brennereibesichtigung“

Salach

Kostenpflichtig, Anmeldung erforderlich



17. März 2018, 17:00 – 19:00 Uhr

Berghof Rabel

„Große Brennereiführung mit Whisky Tasting“

Owen

Kostenpflichtig, Anmeldung erforderlich



23. März 2018, 11:00 – 17:00 Uhr

Brennerei und Mosterei Armbruster

„Tag der offenen Brennerei“ im Rahmen des Altenrieter Brezelmarktes

Altenriet

