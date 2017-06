"Von der Freyheit". Ein Vergleich zwischen Ost und West

Am Samstag, 1. Juli, hält Professor Dr. Karl-Heinz Pohl an der Schwabenakademie Irsee einen Vortrag über einen der wichtigsten Begriffe im politisch-philosophischen Diskurs des Abendlandes: die Freiheit. Pohl, Sinologe an der Universität Trier, ist Fachmann für den interkulturellen Dialog zwischen China und dem Westen. Im Jahr des Reformationsjubiläums geht er bei seinem Vortrag aus von Martin Luthers 1521 erstmals veröffentlichter Schrift „Von der Freyheit eynis Christen Menschen“. Das Freiheitskonzept, das Luther darin entfaltet, lässt sich mit nichts im traditionellen China vergleichen. Ein Wort für Freiheit ist dort erst um 1900 (über den Umweg Japan) aufgetaucht. Pohl geht dieser Leerstelle im chinesischen politisch-philosophischen Denken und ihren Konsequenzen – im Kontrast zur europäischen Entwicklung – nach.



Der Vortrag beginnt um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 5,- €. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Medizinischen Gesellschaft für Qigong Yangsheng e.V. statt.





