Tobias Lindner spielt Werke von Organisten des Wiener Kaiserhofs

Tobias Lindner gehört seit über zwei Jahrzehnten zu den beliebtesten Organisten der Irseer Orgelvespern. In der Klosterkirche Irsee gestaltet er am Sonntag, 8. Juli um 17 Uhr das dritte Konzert der Reihe in diesem Jahr.



Tobias Lindner, geboren 1975, studierte Kirchenmusik in Freiburg im Breisgau, schloss mit dem A-Examen ab und absolvierte das Diplom „Alte Musik“ an der Schola Cantorum in Basel. Er ist hauptberuflicher Kirchenmusiker an der Franziskuskirche in Basel. An der dortigen Schola Cantorum unterrichtet Lindner Cembalo und Generalbass, wo er seit 2016 zudem eine Professur für Orgel bekleidet.



Das ebenso unterhaltsame wie anspruchsvolle Programm der Orgelvesper bringt Werke von Organisten zu Gehör, die am Wiener Kaiserhof tätig waren. Unter ihnen Ferdinand Tobias Richter, Gottlieb Muffat, Georg Christoph Wagenseil und Franz Matthias Techelmann. Abgeschlossen wird das Konzert mit einem Capricietto und einer Toccata von Alessandro Poglietti, der 1683 auf der Flucht aus Wien, das damals von türkischen Truppen belagert worden war, ermordet wurde.



Veranstalter: Katholische Pfarrei Irsee und Schwabenakademie Irsee

Termin: Sonntag, 8. Juli 2018, 17.00 Uhr

Eintritt: frei, Spenden erwünscht

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren