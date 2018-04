Irseer Dîner-Konzert mit Spirit of Musicke

Die beliebte Reihe der Irseer Dîner-Konzerte geht in die 16. Runde: Mit Charme und Humor, Seele, Flair und Spontaneität präsentiert Spirit of Musicke am Samstag, 21. April ein besonderes Programm. Ganz im Zeichen musikalischer Entdeckerfreude führt das Quartett sein Publikum zu Schätzen der Musikgeschichte. Wer kennt die Namen, die Gesichter, die Musik der Komponistinnen des Barock? Hervorragenden Stücke einer Elisabeth Jacquet de la Guerre, Anna Bon, Isabella Leonarda oder Prinzessin Anna Amalie werden im Festsaal von Kloster Irsee erklingen.



Das Ensemble Spirit of Musicke begeistert sein Publikum quer durch Europa. Von Anfang an pflegen die vier Musikerinnen die historische Aufführungspraxis und haben in diesem Sinn eine höchst sublime Spielkultur entwickelt.



Das Konzert der Schwabenakademie beginnt um 18 Uhr im Festsaal von Kloster Irsee. Anschließend lädt das Restaurant des Hauses zu einem vorzüglichen, frühlingshaften Dîner. Konzertkarten gibt es zu 15,– €, 8,– € für Schüler und Studenten mit Ausweis. Anmeldungen für das Dîner sind bis 18. April möglich.



Kartenreservierung bei der Schwabenakademie Irsee unter 08341 / 906-661



www.schwabenakademie.de

