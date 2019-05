Pressemitteilung BoxID: 753758 (Schwabenakademie Irsee)

4. Allgäuer Literaturfestival verzeichnet Besucherrekord

Am Samstag ging mit einem neuen Besucherrekord das 4. Allgäuer Literaturfestival zu Ende. Weit über 3.000 Gäste strömten von 8. bis 25. Mai zu den 26 Veranstaltungen im gesamten Allgäu. Klingende Namen wie Saša Stanišić und Tanja Kinkel, Karen Duve und Bodo Kirchhoff ließen die Literaturfreunde auf ihre Rechnung kommen. Für künstlerische Extraklasse sorgten die Avantgarde-Lyrikerin Lydia Daher und Markus Lüpertz, einer der bekanntesten deutschen Maler und Bildhauer der Gegenwart. Harald Lesch, Sina Trinkwalder und Timur Vermes stellten aktuelle Bücher vor, in denen sie sich mit drängenden Fragen unserer Zeit auseinandersetzen. Spoken Word war mit Sulaiman Masomi ebenso vertreten wie Literatur-Comedy vom Allgäuer Autorenduo Klüpfl & Kobr. Dazu gesellten sich moderne Abenteuerautoren wie die Bikerin Lea Rieck und der Marathonmann Joey Kelly. Weitere Autorinnen und Autoren begeisterten das Publikum auf engagierte, originelle, scharfzüngige oder feinsinnige Art. Sowohl das anspruchsvolle, unterhaltsame Programm als auch die typischen Allgäuer Veranstaltungsorte lagen den Festivalmachern wieder besonders am Herzen.



Das Schulprogramm hat in diesem Jahr deutlich an Umfang gewonnen. Rund 550 Schülerinnen und Schüler von der Grundschule bis zum Gymnasium erlebten Literatur hautnah.



Die Planungen für nächstes Jahr sind bereits angelaufen. Als Veranstaltungszeitraum ist 6. bis 23. Mai 2020 vorgesehen.



www.allgaeuer-literaturfestival.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (