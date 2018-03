20 Jahre Jugendwaldheim Wildenstall

Auf den Tag genau vor 20 Jahren – am 30. März 1998 – empfing das Jugendwaldheim Wildenstall seine erste Schulklasse zum Jugendwaldeinsatz. Dieses Jubiläum wurde einleitend mit dieser Woche gebührend begangen.



In Anbetracht der fünf Jugendwaldheime in Sachsen-Anhalt ist Wildenstall die jüngste und zugleich auch eine der reizvollsten forstlichen Bildungseinrichtungen des Landes.



Die Jugendwaldheime Sachsen-Anhalts wurden seinerzeit durch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) ∙ Sachsen-Anhalt initiiert und durch das LandesZentrum Wald Sachsen-Anhalt (LZ Wald) auf den heutigen Standard stetig weiterentwickelt.



Die Jugendwaldheime verstehen sich als außerschulische Lernorte. Der Aufenthalt im Wald fördert das Naturverständnis, es werden soziale Kompetenzen geschult und die Jugendlichen erhalten einen Einblick in ein mögliches Berufsfeld.



Bei einem regulären Aufenthalt im Jugendwaldheim Wildenstall sind die Schüler fünf Tage aktiv und leisten im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) vormittags Waldeinsätze, die etwa vier bis fünf Stunden andauern. Die Schüler werden mit leichten, ihren körperlichen Fähigkeiten entsprechenden Arbeiten beschäftigt, welche grundlegend für die Pflege des Waldes und den Schutz der Natur notwendig und sinnvoll sind.



Ein besonderer Schwerpunkt der vielfältigen Arbeitsfelder im Jugendwaldheim Wildenstall ist die Brennholzgewinnung, welche für den Betrieb der hauseigenen Holzvergaserheizung erforderlich wird. Auf diese Weise werden die Jugendlichen mit der Waldarbeit direkt in den produktiven Prozess der Energieerzeugung – aus dem wichtigsten nachwachsenden Rohstoff Holz – eingebunden.



Nachmittags haben die Schüler Freizeit. Die zweite Tageshälfte können die Klassen – nach Wunsch in Koordination durch den Jugendwaldheimleiter – selbst gestalten, entweder direkt vor Ort inmitten des ausgedehnten Waldgebietes oder an einem der spannenden Ausflugsziele in der nahen Umgebung.



Das Jugendwaldheim Wildenstall leistet Großes – seit nunmehr zwei Jahrzehnten für unsere Kinder, für unsere Zukunft!



Um diese Leistung zu erhalten und die Qualität der Jugendwaldheime in Sachsen-Anhalt weiterhin zu sichern muss jedoch künftig – insbesondere auf politischer Ebene – ein massives Umdenken erfolgen.



Dabei besteht absolute Notwendigkeit fortlaufend qualifiziertes Personal zur Verfügung zu stellen, um vor allem die sich gegenwärtig bereits einstellenden Personallücken zu schließen – welche durch altersbedingten Dienstaustritt künftig in verstärktem Maße auftreten werden.

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.

Vor mehr als 70 Jahren - am 5. Dezember 1947 - wurde die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) in Bad Honnef gegründet und ist damit eine der ältesten deutschen Umweltschutzorganisationen. Heute sind in den bundesweit 15 Landesverbänden rund 25.000 aktive Mitglieder organisiert. Das Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an den Wald ist ein Schwerpunkt ihrer Arbeit. Besonders erfolgreich sind die Waldjugendspiele, Waldmobile, Waldschulen und Schulwälder, die SDW-Waldpädagogiktagungen und die renommierten Fortbildungsveranstaltungen Klimakönner und Nix wie raus in den Wald sowie die waldpädagogischen Projekte SOKO Wald und Waldfuchs der SDW.









