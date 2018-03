Vatertagsgaudi mit dem "Partyduo Bengel" in der Erlebnisbrauerei

Bald ist es wieder soweit! Am Donnerstag, den 10. Mai 2018 ist Vatertag! Für viele ein Grund einen kleinen Ausflug zu unternehmen und ein Bier zu genießen. Was gibt es da schöneres als mit einer Herrenrunde oder der ganzen Familie einen Ausflug in die SCHUSSENRIEDER Brauerei mit Deutschlands 1. Bierkrugmuseum zu machen. Hier kann man sich unter Gleichgesinnten entspannen und den Tag genießen. Das ganze SCHUSSENRIEDER Team freut sich, die Ausflügler aus nah und fern im großen, schattigen Biergarten begrüßen zu dürfen. Fassfrische Bierspezialitäten und oberschwäbische Gaumenfreuden werden bei bester Live-Musik ab 12 Uhr serviert. Auch zu einer Führung durch die Brauerei oder das Bierkrugmuseum können sich interessierte Gruppen anmelden. Mit stets guter Laune, lockeren Sprüchen und einer passenden Moderation präsentiert das Partyduo „Bengel“ ein höllisch heißes und himmlisch gutes Musikprogramm.



Der Name ist Programm! Das „Engerl“ Sabrina und das „Bengerl“ Markus sind zwei ambitionierte Musiker aus dem Zweiländereck Vorarlberg und Allgäu. Die leidenschaftliche Musikalität verbindet die beiden Party-Entertainer. Mit modernen Schlagermelodien, rockigen Gitarrengriffe oder ihrem alpenländischen Powersound begeistern sie ihr Publikum und sorgen so für ausgelassene Stimmung. Der Eintritt ist frei!



Bei Regenwetter findet die Veranstaltung in der Museumsschänke statt.



Wirtshausgaudi in der Erlebnisbrauerei - garantiert für alle Altersklassen – jedes Wochenende Live-Musik, der Eintritt ist immer frei. Wir bitten um Tischreservierung.



Informationen zur SCHUSSENRIEDER Erlebnisbrauerei erhalten Sie unter: www.schussenrieder.de oder per Mail unter: info@schussenrieder.de

