Laue Sommernächte bei heißen Rhythmen: Von Blasmusik über Rock und Pop bis Rock'n Roll

Am Freitag, 07. Juli und Samstag, 08. Juli findet in der SCHUSSENRIEDER Erlebnisbrauerei ein Festival der besonderen Art statt: Von Blasmusik über Rock und Pop bis Rock´n Roll ist alles geboten! Denn an diesem Wochenende sorgen Musiker verschiedenster Genres für ausgelassene Stimmung und beste musikalische Unterhaltung.



Am Freitag heißt es ab 19 Uhr „Rock“ im Biergarten der Erlebnisbrauerei! Denn ab 19 Uhr rockt King Ralf Songs von Bon Jovi, Deep Purple, Johnny Cash und vielen mehr! Seine sanfte Powerstimme, die hohe Musikalität und viel Charisma begeistern unzählige Fans aller Rockklassiker. Neben über 2.000 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat King Ralf auch in den USA musikalische Erfahrungen gemacht. Die Acoustik Rock Live Events sind eine Hommage an die unvergesslichen Songs der 80er Jahre und werden von King Ralf auf höchstem Niveau präsentiert. Freuen Sie sich auf einen Live Gig unter freiem Himmel der ganz besonderen Art.



Weiter geht´s am Samstag ab 11.30 Uhr: der Biergarten wird zum Treffpunkt oberschwäbischer Gemütlichkeit. Denn der Musikverein Langenrain-Freudental sorgt für gute Stimmung beim Frühschoppen. Das Repertoire des Musikvereins umfasst sowohl die gepflegte Stimmungs- und Unterhaltungsmusik, als auch konzertante Musik mit einem zeitgemäßen „Showcharakter“.



Ab 19 Uhr präsentiert die Formation „Käs & Roll“ beste Live-Musik der besonderen Art. Denn bekannten Songs eine eigene Note zu verpassen, das haben sich die vier Allgäuer Vollblut-Musiker auf ihre Käsekiste geschrieben. Ganz gleich ob 5 oder 500 Zuhörer: Der Spaß an der Musik ist den KäsRollern anzusehen, sodass der überspringende Funke nicht lange auf sich warten lässt. Freuen Sie sich auf Rock`n Roll, Rock und Pop-Klassiker, Evergreens, Balladen und Partysongs mit ausgezeichnetem Entertainment und endloser Spontanität. Bei Regenwetter findet die Veranstaltung in der Museumsschänke statt.



Genießen Sie die oberschwäbische Küche und die zahlreichen fassfrischen Bierspezialitäten bei sommerlichen Temperaturen. Der Eintritt ist während des gesamten Festivals frei. Bei Regenwetter finden die Veranstaltungen in der Museumsschänke oder im Bierkrugstadel statt.



Jedes Wochenende ab 19 Uhr Live-Musik in der Erlebnisbrauerei, der Eintritt ist immer frei. Wir bitten um Tischreservierung. Programmübersicht unter: www.schussenrieder.de

