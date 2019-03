Ein Festtag für alle Josefs und Josefinen

19.03.19

Wieder einmal zum besonderen Ereignis wurde der traditionelle Josefstag im Schussenrieder Bierkrugstadel. Knapp 1000 Josefs, Josefinen, Beppos und Sepps folgten in diesem Jahr der Einladung des Schussenrieder Bräus Jürgen Josef Ott.



„Es ist auch in diesem Jahr überwältigend, wie viele Menschen der Tradition des Josefstags folgen“, freute sich Jürgen Josef Ott über die große Resonanz. Er begrüßte die zahlreichen Besucher zum 22. Josefstag. Von Anfang an dabei ist der Josefsverein aus Donzdorf, welcher auch in diesem Jahr wieder mit 35 Josefinen und Josefs angereist war.



Für die musikalische Umrahmung sorgte in bewährter Weise die Josefskapelle mit Josef Westhäußer als Moderator und Entertainer. Er übernahm auch die Ehrungen: Die älteste Josefine im Saal war mit 94 Jahren Josefine Übelhör aus Leutkirch; mit stolzen 95 Jahren wurde Josef Spehle aus Lippertsweiler als ältester Josef geehrt. Aber auch die Kleinsten erhielten ein Präsent, so Oliver Josef Fügner, 3 Jahre aus Bad Schussenried. Als jüngstes Mitglied wurde die kleine Nele Josefine Reinhardt, 2 Jahre aus Ravensburg begrüßt.



Ein Beweis dafür, dass es Nachwuchs im SCHUSSENRIEDER Josefsverein gibt, der mittlerweile mehr als 1600 Mitglieder zählt.



Neben den Auftritten von Witzeerzählerin Oma Paula aus Ahlen und Witzeerzähler Franz Gapp aus Bad Waldsee war die Auslosung des Gewinnspiels mit bierigen Preisen einer der Höhepunkte des Schussenrieder Josefstags. Der Josefschor unter der Leitung von Josef Vögele aus Biberach sorgte mit traditionellen Liedern für beste Unterhaltung.

