Edle Rösser und Weihnachtsstimmung

Pferde- und Krämermarkt

Am Freitag, 29. November 2019 und Samstag, 30. November 2019 lockt der Pferde- und Krämermarkt wieder Scharen von Pferdefreunden in den Schussenrieder Brauereihof.



Rund 200 Pferde, vom Arbeitspferd bis hin zum rassigen Sportpferd, warten auf neue Besitzer. Wie es bei einem echten Pferdemarkt in Oberschwaben Brauch ist, wird der Pferdekauf hier noch per Handschlag besiegelt. Die namhaften Händler reisen aus ganz Deutschland an. Hier trifft man die wahren Pferdefreunde. Besonders spannend wird es, wenn die Rösser den Kaufinteressenten in Schritt und Trab vorgeführt werden.



Zum krönenden Abschluss können Pferdefans den Freitagabend bei der „Stadelgaudi“ mit dem „Kehlbach Express“ ausklingen lassen. Ab 19 Uhr wird hier bei freiem Eintritt und rustikalen Speisen getanzt und gefeiert. In der gemütlichen Museumsschänke spielt ab 18 Uhr bei bester Stimmung das „Allgäuer Mondschein Trio“.



Am Samstag sorgt Erich an seiner Quetschen ab 11 Uhr in der Museumsschänke für gute Laune.



Zeitgleich zum Pferdemarkt lädt der Schussenrieder Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz mit rund 20 weihnachtlich geschmückten Holzhütten zum gemütlichen Bummeln ein. Handwerklich gefertigte Sachen erfreuen die Herzen ebenso wie die zahlreichen Buden mit ihren weihnachtlichen Spezialitäten. Bläsergruppen sorgen am gesamten Wochenende für weihnachtliche Einstimmung und den passenden musikalischen Rahmen.



Informationen beim Schussenrieder Bierkrugmuseum, Tel. 07583/404-11 oder unter www.schussenrieder.de

