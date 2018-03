Biergarten- und Wirtshausgaudi mit dem "Kehlbach Express" in der Erlebnisbrauerei

Der Mai steht für den Monat, in dem die Natur in voller Blüte steht. Kein Wunder dass am Maifeiertag viele Familien und Gruppen einen Ausflug unternehmen. Ob Wanderung, Fahrradtour oder die erste Ausfahrt mit dem Motorrad - die 1. Mai Tour wird derzeit überall geplant. Eine schöne Möglichkeit und schlichtweg ein Geheimtipp entspannt in den Mai zu starten ist ein Ausflug in die SCHUSSENRIEDER Erlebnisbrauerei mit Deutschlands 1. Bierkrugmuseum mitten im Herzen Oberschwabens.



Das ganze SCHUSSENRIEDER Team freut sich, die Ausflügler aus nah und fern im großen, schattigen Biergarten begrüßen zu dürfen. Den ganzen Tag über erwartet die Gäste nicht nur eine oberschwäbische Küche mit zahlreichen Schmankerln und fassfrischen Bierspezialitäten sondern auch eine besondere Herzlichkeit und Freundlichkeit.



Für super Stimmung sorgt ab 12 Uhr ein Spitzenduo der Extraklasse: Der „Kehlbach Express“ bietet perfekte Biergarten-Unterhaltung. Egal ob Pop und Rock aus allen Jahrzehnten, Oberkrainer, Schlager, Volksmusik oder Partymusik. Das Duo wird die Zuhörer an diesem Tag ganz bestimmt begeistern.



Bei Regenwetter findet die Veranstaltung in der Museumsschänke statt. Der Eintritt ist frei!



Für das leibliche Wohl sorgt die oberschwäbische Küche der Familienbrauerei mit zahlreichen Schmankerln und fassfrischen Bierspezialitäten.



Wirtshausgaudi in der Erlebnisbrauerei - garantiert für alle Altersklassen – jedes Wochenende Live-Musik, der Eintritt ist immer frei. Wir bitten um Tischreservierung. Programmübersicht unter: www.schussenrieder.de



Informationen zur SCHUSSENRIEDER Erlebnisbrauerei erhalten Sie unter: www.schussenrieder.de oder per Mail unter: info@schussenrieder.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren