Auszeichnungen für SCHUSSENRIEDER Biere

Das Genussmagazin „selection“ ist eines der führenden Genussmagazine in Deutschland. Selection führt regelmäßig mit einer eigenen unabhängigen Fachjury, bestehend aus Biersommeliers und Journalisten, objektive Verkostungen von Genusswaren durch und stellt seinen Lesern aus der Gastronomie, Hotellerie und Lebensmittelhandel empfehlenswerte Produkte vor.



Die Brauerei hat erneut beim Degustationswettbewerb “Die besten Biere“ teilgenommen und wieder hervorragende Auszeichnungen erhalten.



Goldmedaille für SCHUSSENRIEDER Natur Radler

Goldmedaille für SCHUSSENRIEDER Weisse alkoholfrei



Bierspezialitäten aus Bad Schussenried zählen somit zu den Besten in diesem Wettbewerb.



Bei einer kleinen Feierstunde überbrachte Brauereichef Michael Ott die frohe Botschaft an das Produktionsteam und bedankte sich bei allen für Ihren hervorragenden Einsatz und das tolle Ergebnis. 1. Braumeister Oliver Kurth: „ Diese Prämierungen machen uns sehr stolz, bestätigen unsere tägliche Arbeit und geben Ansporn für die Zukunft.“



Informationen zur SCHUSSENRIEDER Erlebnisbrauerei erhalten Sie unter: www.schussenrieder.de oder per Mail unter: info@schussenrieder.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren