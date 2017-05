25 Jahre "Original Wildbach-Buam" - Das große Jubiläumsfest

Am Samstag, den 15. Juli 2017 lädt die Erlebnisbrauerei mit Deutschlands 1. Bierkrugmuseum zu einem ganz besonderen Jubiläum ein. Die „Original Wildbach Buam“ aus Messkirch feiern mit all ihren treuen Fans ihr 25-jähriges Jubiläumsfest. Ab 18 Uhr wird im Biergarten gefeiert, getanzt und geschunkelt – und das alles bei freiem Eintritt. Die „Wildbach-Buam“ freuen sich mit Ihnen auf eine musikalische Reise vom Klostertal ins Zillertal übers Oberkrain bis nach Kärnten und das schöne Mölltal. Riesenstimmung ist vom ersten Takt an garantiert. Abstecher in die Welt des Schlagers und unvergessliche Oldies garantieren einen Abend voller musikalischer Höhepunkte. Bei Regenwetter findet die Veranstaltung im Bierkrugstadel statt.



Machen Sie mit bei der Biergarten- und Wirtshausgaudi und genießen Sie die einzigartige Atmosphäre.



Wirtshausgaudi in der Erlebnisbrauerei – garantiert für alle Altersklassen- jedes Wochenende ab 19 Uhr Live- Musik, der Eintritt ist immer frei. Programmübersicht unter: www.schussenrieder.de

