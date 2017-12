Wedelhütte lädt zu Genuss-Stammtischen auf die Gipfel der Skiregion Hochzillertal

Die echte österreichische Küche lässt sich kaum irgendwo anders so eindrucksvoll genießen wie auf der Wedelhütte auf 2.350 Höhenmetern. Der hochalpine Traum aus Holz, Stein und viel Glas bietet freien Rundumblick auf die Dreitausender der Zillertaler Alpen und lädt auch im Winter 2018 wieder zu drei Genuss-Stammtischen in die Gourmet-Lounge ein.



Genuss-Stammtische auf 2.350 Höhenmetern: 5-Gang-Menü, exquisite Weine und ein atemberaubendes Bergpanorama. Gelegen mitten in der Skiregion Hochzillertal, ist die Wedelhütte Traumziel für alle Skifahrer, Boarder, Carver und Tiefschneefans und somit Treffpunkt für Genießer sportlicher und kulinarischer Art.



Denn Christian Siegele, Küchenchef der Wedelhütte weiß genau, wie er seine Gäste auf den Gipfel der Genüsse bringt. Er und sein Team verarbeiten nur hochwertige Zutaten, gewürzt mit einer Prise Zeitgeist. „Bei uns stehen die Essenz des Geschmacks und die Kraft der köstlichen Einfachheit im Vordergrund. Für die Kulinarik-Experten haben wir drei besondere Highlights kreiert“, sagt Siegele. An drei Terminen in 2018 legt der Küchenchef der Wedelhütte nämlich noch einen drauf: Im Januar, Februar und März lädt er jeweils zum Genuss-Stammtisch in die Gourmet-Lounge ein. Dabei kommt ein 5-Gang-Menü auf den Tisch, begleitet von Premium-Weinen aus dem In- und Ausland, die im höchstgelegenen Weingewölbe Tirols auf ihren Auftritt warten.



Ob Alpin-Frühstück Deluxe, Lunch oder Schmankerl zwischendurch – das Küchenteam der Wedelhütte zaubert Köstlichkeiten zu jeder Tageszeit und das rund ums Jahr. Bergfreunde auf Skiern oder zu Fuß können sich auf international inspirierte oder auf echte österreichische Gaumenfreuden wie „Zillertaler Krautkrapfen“, „Kaiserschmarren deluxe“ oder den „Strammen Wedler“ freuen.



Das neue Jahr startet gleich mit einem kulinarischen Highlight. Am 14. Januar heißt das Motto „All about the Beef“.



Alle Termine der Eventreihe „Genuss-Stammtisch“ im Überblick:





14. Januar 2018: Genuss-Stammtisch, Motto: All about the Beef

25. Februar 2018: Genuss-Stammtisch, Motto: Best of Seafood

18. März 2018: Genuss-Stammtisch, Motto: Das Beste von Land und Meer





Reservierungen für die Genuss-Stammtische unter info@wedelhuette.at oder telefonisch unter +43 676 88632570.



Die Wedelhütte, welche von skiresort.de als „Beste Skihütte der Welt 2017“ ausgezeichnet wurde, gehört zur Schultz Gruppe, einem der größten und renommiertesten Tourismusunternehmen in Österreich. Sie liegt am höchsten Punkt der Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach zwischen den Hausbergen Wimbachkopf und Marchkopf. Das alpin-edle Ensemble „Wedelhütte“ umfasst eine lichtdurchflutete Skihütte sowie ein Fünfsternechalet mit elf Suiten, Gourmet-Restaurant, Sauna und großer Sonnenterasse. Rund um die Wedelhütte bieten die Dreitausender der Zillertaler Alpen Wanderfreunden und Skifahrern gleichermaßen optimale Bedingungen

SCHULTZ GRUPPE

Die Schultz Gruppe ist eines der größten und renommiertesten Tourismusunternehmen in Österreich. Das Portfolio des Familienunternehmens umfasst derzeit mehrere Skigebiete, Resorts, Hotels und Chalets, den Golfclub Zillertal sowie die Luxus-Hütten Adler Lounge, Kristall-und Wedelhütte in Tirol, Osttirol und Kärnten. Unter der Führung der Geschwister Martha und Heinz Schultz erlangen Hotels wie das Gradonna****SMountain Resort die begehrtesten Tourismus-Preise. Die Skigebiete punkten durch ihre moderne Infrastruktur, höchste Qualität im Bereich Beschneiung, Gastronomie und Kulinarik. Das persönliche Engagement der Familie Schultz und die Liebe zum Tun sind in allen Projekten spürbar.

