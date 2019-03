Pressemitteilung BoxID: 745939 (Schüt-Duis Fenster & Türentechnik GmbH & Co.KG)

Schüt-Duis eröffnet Smart Home Showroom

Für Handwerksbetriebe ist das Angebot an Smart Home Systemen am Markt nicht leicht durchschaubar. Kunden fragen jedoch immer häufiger nach smarten Lösungen. Der neue Showroom von Schüt-Duis zeigt, worauf es beim Thema Smart Home ankommt.



Der Fenster- und Türentechnik-Spezialist Schüt-Duis setzt verstärkt auf das Geschäftsfeld Smart Home. Nach der Gründung eines auf Smart Home Lösungen spezialisierten Tochterunternehmens – der Schüt-Duis Gebäude- und Elektrotechnik GmbH – hat das Unternehmen jetzt einen eigenen Showroom zum Thema Smart Home an seinem Stammsitz in Aurich eröffnet. Auf rund 100m² gibt es die ganze Welt der Gebäudeautomation zu sehen, vom intelligenten Einbruchschutz bis zu Lösungen für maximalen Wohnkomfort. Dabei fokussiert die Ausstellung auf die bedarfsgerechte Vernetzung der Smart Home Komponenten.



„Viele Handwerksbetriebe stehen vor einer großen Herausforderung, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben: sie müssen Lösungen anbieten, die über ihr eigenes Gewerk hinausgehen“, so Hermann Frerichs, Geschäftsführer von Schüt-Duis. „Mit unserem neuen Showroom wollen wir den Betrieben die Möglichkeit bieten, sich in lockerer Atmosphäre mit den teilweise sehr komplexen Lösungen vertraut zu machen.“



Im Showroom präsentieren sich einzelne Komponenten aber auch ganze Smart Home Systeme in realistischen Einbausituationen – zum Anfassen und ausgiebigen Testen. Bei Fragen und zur fachkundigen Beratung stehen die Smart Home Experten von Schüt-Duis bereit.



Der Showroom ist von Montag bis Donnerstag zwischen 7.00 und 17.00 Uhr, freitags bis 16.00 Uhr geöffnet. Um telefonische Voranmeldung wird gebeten.

