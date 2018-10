Schüt-Duis Gebäude- und Elektrotechnik GmbH unterstützt Handwerksbetriebe bei Smart Home-Lösungen

23.10.18

Immer mehr Endkunden wünschen sich ein vernetztes Zuhause. Für Handwerksbetriebe ist das Angebot an Smart Home-Lösungen nicht leicht durchschaubar. Zudem erfordert die Vernetzung der Komponenten spezialisiertes Wissen. Die Schüt-Duis Gebäude- und Elektrotechnik GmbH hilft bei Auswahl, Elektroinstallation und Programmierung.



Lösungen zur Gebäudeautomatisierung sind im Vormarsch. Auch vor Rollladen- und Markisensteuerungen, Türöffnern, Alarmsensoren und der Heizung machen die digitalen Helfer nicht halt. Wer beispielsweise Rollläden mit Funkmotoren einbaut, kann sie nicht nur per Fernbedienung aktivieren. Ihre Steuerung lässt sich problemlos in eine Smart Home-Lösung integrieren. Konkret bedeutet das: Die Rollläden können mit anderen Komponenten vernetzt und über sinnvolle Funktionen miteinander verbunden werden. Beispielsweise fahren sie automatisch herunter, wenn ein Alarmsensor einen Einbruch detektiert. Fenstersteuerungen lassen sich so programmieren, dass sie sich öffnen, sobald ein Lüftungssensor schlechte Luft erkennt; und gleichzeitig fährt die Gebäudesteuerung die Heizung herunter. Schreiner, Metall- und Fensterbauer, die solche Smart Home-Lösungen anbiet en können, sind klar im Vorteil. Weil aber zu ihrem Einbau spezialisiertes Wissen nötig ist, können Handwerksbetriebe die gewünschten Funktionen oft nicht zur Gänze umsetzen.



Genau dort setzt die Schüt-Duis Gebäude- und Elektrotechnik GmbH an. Das Schüt-Duis Tochterunternehmen bietet seinen Fachkunden eine umfangreiche Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Smart Home-Lösung, hilft sie technisch umzusetzen und übernimmt die Integration des Systems in eine bestehende Umgebung.



In einem ersten Schritt klären die Schüt-Duis Spezialisten zusammen mit dem Handwerksbetrieb und dem Endkunden die Grundlagen vor Ort. Welche Smart Home-Komponenten sind gewünscht? Wie lassen sie sich in eine eventuell schon vorhandene Gebäudesteuerung integrieren? Für Erst- oder Ergänzungsinstallationen sind umfangreiche Komponenten oder ganze Komplettsysteme der Schüt-Duis Partnerunternehmen Somfy und Elsner Elektrotechnik verfügbar. Damit kann der Handwerksbetrieb Antriebe, Steuerungen und Automatiklösungen für ein vernetztes Zuhause anbieten. Möglich sind Systeme für das Steuern von Beschattungsanlagen, Fenstern, Lüftungen, Heizungen sowie Kühlungs- und Lichtsteuerungen.



Falls gewünscht übernimmt die Schüt-Duis Gebäude- und Elektrotechnik GmbH nach dem Einbau der Komponenten die Programmierung und den normgerechten elektrischen Anschluss. Treten Funktionsstörungen während des Betriebs auf, bleibt die Schüt-Duis Gebäude- und Elektrotechnik GmbH als eingetragener Elektrohandwerksbetrieb kompetenter Ansprechpartner. Dann klärt der Kundendienst gemeinsam mit dem Handwerksbetrieb vor Ort, wie die Störung behoben werden kann.



Mit diesem umfangreichen Serviceangebot sind Handwerksbetriebe in der Lage, innovative Smart Home-Lösungen individuell anzubieten und fachgerecht zu installieren. Das Leistungsspektrum lässt sich so deutlich erweitern.

