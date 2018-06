next125 - neuer Digitalauftritt

Die Schüller Möbelwerk KG launcht einen neuen Digitalauftritt für next125 (www.next125.com) und startet parallel strategische Social Media Aktivitäten. Ziel dieser integrierten Maßnahmen ist die weitere Intensivierung der Markenpositionierung im Premiumbereich, eine zeitgemäße, emotionale und nutzerfreundliche Ansprache der Endkunden und die direkte Vernetzung von Endkunde und Händler.



„next125 steht für eine sichtbare Reduktion auf das Wesentliche: Geradlinig, zeitlos, offen, funktional“, so Geschäftsführer Markus Schüller. „Diesen Anspruch übertragen wir auch auf unsere neue Website. Mit der Intensivierung der Social Media Aktivitäten wollen wir zudem unser Markenbild beim Endkunden festigen und direkt mit unserer Zielgruppe kommunizieren.“



Der Digitalautritt



Die neue Website besticht in reduzierter Optik mit einer übersichtlichen Gliederung, die mit mobilem Navigationskonzept eine nutzerfreundliche und schnelle Orientierung ermöglicht. Der Interessent wird in die Welt von „next125“ geleitet und dort mit klarer Struktur Schritt für Schritt durch die Details einer Küchenplanung begleitet. Die Gestaltung entspricht der definierten Designphilosophie von next125: Formen und Flächen sind geometrisch und geradlinig, Abstände, Aufteilungen und Ausrichtungen gleichmäßig und präzise. Das responsive, mehrspaltige Gestaltungsraster in Kombination mit einer strengen vertikalen Ausrichtung ist angelehnt an das namensgebende 125er Rastermaß der next125 Küchen und bezieht sich auf alle Elemente im Zusammenspiel – einschließlich der Typographie.



Die Navigation folgt dem natürlichen Ablauf beim Küchenkauf: Inspiration anhand kreativer Inszenierungen vertieft durch Informationen zu Marke, Gestaltungsmöglichkeiten und Händlern. Unter dem Menüpunkt „Inspiration“ zeigt next125 eindrucksvoll inszeniertes Bildmaterial von Küchenkonzepten, die in puncto Design und Funktion sowie Farbe und Form die Kreativität und Fantasie der Nutzer beflügeln. Im Zentrum der Planungsbeispiele steht auch hier immer die sichtbare Reduktion auf das Wesentliche und Konstruktive. User können mit nur einem Klick das Foto lokal auf der Webseite oder auf Pinterest abspeichern und sich Schritt für Schritt ihrer individuellen next125 Küche annähern.



Der Navigationspunkt „Über next125“ bietet einen Überblick über die Marke, die Philosophie und natürlich die Produkte. Für die weitere Planung werden hier Informationen bis ins kleinste Details geboten: Relevantes zur Ausstattung mit Elementen, Fronten, Auskunft zu Höhen und ergänzenden Wohnmöbeln, Planungsmöglichkeiten mit Accessoires, etc. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten und Detailfokussierung einer Küchenplanung kann der Interessent jederzeit an einen geschulten next125 Händler übergeben, den er über die regionale Händlersuche von jeder Seite aus findet – flankiert selbstverständlich von einer Katalog-Bestelloption.



Darüber hinaus belebt die Website auch mit emotionalen und kreativen Themen die Welt der Marke next125, der Küchenkultur und des Genusses: im Auftritt eines Magazins fangen unterschiedlichste Beiträge den User mit Inspiration und Themenvielfalt ein, die die Seite mit Leben befüllen. Hier finden sich spannende und ungewöhnliche Stories, Interviews wie der „Food Talk“ sowie Hintergrundinformationen zu Design-Trends.



Die Social Media Aktivitäten



Mit strategisch vernetzten Aktivitäten und angepasster Content-Aufbereitung entsprechend der Zielgruppen des jeweiligen Social Media-Kanals weitet next125 seine Aktivitäten nach houzz, architonic und YouTube nun auch auf Facebook, Instagram und Pinterest aus. Ziel ist es, die Bekanntheit der Premiummarke zu steigern und mit der Zielgruppe direkt und auf Augenhöhe in Dialog zu treten. Innovative Werbeplattformen wie Canvas sind ebenso geplant wie die Einbindung relevanter Influencer.

Schüller Möbelwerk KG

Die Schüller Möbelwerk KG mit Sitz im fränkischen Herrieden wurde 1966 von Otto Schüller gegründet und hat sich in den vergangenen 50 Jahren zu einem Spezialisten für individuell geplante Küchen „Made in Germany“ entwickelt. Am Firmenstandort fertigen 1.529 Mitarbeiter jährlich über 120.000 Küchen, die in Deutschland sowie auf internationalen Märkten vertrieben werden. Mit einem Umsatz von 449 Millionen Euro zählt Schüller heute zu den Top Five der Branche. „Typisch Schüller“ sind eine außergewöhnliche Fertigungstiefe, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel sowie unternehmerische Verantwortung. Seit 2003 leiten Markus Schüller, Max Heller und Manfred Niederauer in zweiter Generation das Familienunternehmen.



Die Marke



next125 ist die internationale Premium-Küchenmarke aus dem Hause Schüller.



Charakteristisch für die Küchen von next125 ist ihre Liebe zum Detail. Ausgehend von den Werten des Bauhauses verbindet next125 auf höchstem Niveau Handwerk, Technik, Design und Architektur mit modernster industrieller Fertigung. So entstehen außergewöhnlich elegante Küchen für qualitäts- und designbewusste Kunden im mittleren und oberen Marktsegment mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis. next125 wurde bereits mit einer Vielzahl von Design-Preisen, wie z.B. dem German Design Award oder dem Red Dot Award, ausgezeichnet.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren