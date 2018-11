next125 - "Die großen deutschen Marken"

23.11.18

Die Schüller Möbelwerk KG freut sich über einen weiteren Erfolg ihrer Premiummarke next125. Der Rat für Formgebung stellt next125 im aktuellen Band der Reihe „Die großen deutschen Marken“ vor und würdigt damit die gestalterische Leistung des Unternehmens. Gleichzeitig unterstreicht er die Bedeutung des Designs für internationale Wirtschaftserfolge.



Jährlich gibt der Rat für Formgebung (German Design Council) das Buch „Die großen deutschen Marken“ heraus. Das Medium präsentiert herausragende deutsche Markenunternehmen unter thematisch wechselnden Gesichtspunkten – ausgewählt von einer unabhängigen Jury. Das exklusive Jahreswerk erfreut sich einer großen Aufmerksamkeit weit über Fachkreise hinaus.



Geschäftsführer Markus Schüller: „Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in das Buch, denn sie zeigt, dass sich next125 unter den führenden deutschen Marken etabliert hat. Wir sind überzeugt von der internationalen Strahlkraft von „Designed in Germany“ und „Made in Germany“ und möchten auch in Zukunft den damit verbundenen Ansprüchen gerecht werden.“



Die Präsenz von next125 in diesem Werk ist ein weiterer positiver Impuls für die Marke. Das Buch wird vom Auswärtigen Amt unter anderem an ausgewählte Auslandsvertretungen Deutschlands in aller Welt versendet und in der Kommunikation über Deutschland eingesetzt. Gerade im Bereich der Kultur- und Wirtschaftsförderung spielt Design eine immer größere Rolle.



Der Rat für Formgebung



Der Rat für Formgebung gehört zu den international führenden Kompetenzzentren für Design. Initiiert vom deutschen Bundesrat, gestiftet von der deutschen Industrie unterstützt er seit 65 Jahren Unternehmen bei ihrer Marken- und Designentwicklung und stärkt deutsches Design als Wirtschaftsfaktor. Er prägt die Designkultur Deutschlands entscheidend mit und bietet ein einzigartiges Forum für Wissenstransfer von Marken- und Designkompetenz.



Die Marke



next125 ist die internationale Premiummarke aus dem Hause Schüller.

Charakteristisch für die Küchen von next125 ist die Liebe zum Detail. Ausgehend von den Werten des Bauhauses verbindet next125 auf höchstem Niveau Handwerk, Technik, Design und Architektur mit modernster industrieller Fertigung. So entstehen außergewöhnlich elegante Küchen für qualitäts- und designbewusste Kunden im mittleren und oberen Marktsegment mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis. Die Produkte von next125 wurde bereits mit einer Vielzahl von Design-Preisen, wie z.B. dem German Design Award oder dem Red Dot Award, ausgezeichnet.

