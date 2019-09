Pressemitteilung BoxID: 768490 (Schrotthändler-NRW / Mohamad Helal)

Kostenlose Schrottabholung in Hagen für private und gewerbliche Kunden



Schaffen Sie Platz!

Wir holen Ihren Schrott in Hagen kostenfrei und ganz ohne Umstände für Sie ab. Egal ob Sie Platz im Haushalt schaffen wollen, oder den Schrott Ihres Gewerbebetriebs loswerden wollen- Bei uns sind Sie richtig.



In Haushalten, Höfen, Kellern oder Gewerbebetrieben verbergen sich oft Unmengen an Schrott und die Beseitigung stellt sich oft als schwerer und mühevoller heraus als gedacht. Wir holen ihren Schrott in Hagen komplett kostenfrei und ohne jegliche Umstände für Sie ab. Mit uns als Partner können Sie sich ohne großen Aufwand von Ihrem Schrott in Hagen befreien!



Wann lohnt sich die Schrottabholung?

Ob nach dem Frühjahresputz, einer Entrümpelung oder einem Umzug. Schrott ist überall zu finden und er nimmt Ihnen anders nutzbaren Platz weg. Unser Team holt Ihren Schrott in ganz Hagen und Umgebung komplett kostenfrei ab. Das bedeutet für Sie: kein unnötiger Schrott in Ihrem Haus, Hof oder Gewerbebetrieb mehr und keinerlei Entsorgungsaufwand. Darüber hinaus können Sie gegebenenfalls Ihren Schrott zu Geld machen. Falls sich in Ihrem Schrott bestimmte Materialien wie Eisen, Kupfer oder Edelstahl befinden bieten wir Ihnen selbstverständlich die besten Preise für Ihren Schrott!

Näheres zum Schrottankauf finden Sie hier



Warum wir?

Unser Team aus mobilen Schrotthändlern ist in ganz NRW und somit auch in Hagen unterwegs. Hagen gilt als Herzstück des industriellen Ruhrpotts und dementsprechend sammelt sich auch viel Schrott an, dessen fachgerechte Entsorgung

Dank unserer fachgerechten Ausrüstung und unserem können, welches wir uns durch über 8 Jahre Erfahrung angeeignet haben, können wir Ihnen einen reibungslosen Ablauf bei der Schrottabholung in Hagen garantieren! Auch der Abtransport größerer mengen Schrott in Hagen stellt für uns kein Problem dar!

Unser Team ist seit über 8 Jahren im Schrottgewerbe tätig und ständig auf der Suche nach den besten Preisen und der Optimierung im Schrottgewerbe. Flexibilität, Zuverlässigkeit und ein guter Umgang mit Kunden haben für uns oberste Priorität. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns, damit wir Ihren Schrott in Hagen abholen können! Für den Schrottankauf gibt es bei uns selbstverständlich die besten Preise!



Ablauf

Wenn Sie Ihren Schrott In Hagen loswerden möchten, müssen Sie nichts weiter tun, als uns eine komplett unverbindliche Anfrage zu schicken. Dies geht über das Kontaktformular oder über Whatsapp.



Senden Sie uns am besten ein Bild von Ihrem Schrott und ein bevorzugtes Datum und wir finden gemeinsam den idealen Termin für Sie! Daraufhin holt unser Team Ihren Schrott in Hagen ab und Sie müssen sich keinerlei Sorgen um den Transport, die Entsorgung oder Fahrtkosten zum Schrottplatz machen!

Wir legen außerdem hohen Wert auf den Komfort unserer Kunden. Machen Sie es sich am Besten gemütlich, während wir Ihren Schrott in einen unserer Wagen packen und ihn abtransportieren.



Sollte es sich bei Ihnen um größere Mengen Schrott handeln, zahlen wir Ihnen selbstverständlich die besten Schrottpreise! Näheres zum Schrottankauf finden Sie hier.

