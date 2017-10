Schöffel-Stuzubis unterstützen an sozialem Tag Menschen in Armut und Not

.



- Spezialist für Outdoor- und Skibekleidung spendet 700 Kleidungsstücke für den Hilfsverein humedica

- Soziales Engagement des Unternehmens spiegelt sich auch in Tätigkeit der Schöffel-Stiftung



700 Kleidungsstücke für den guten Zweck – so lautet das Resümee des diesjährigen sozialen Tags der Schöffel-Stuzubis. Die Studenten und Auszubildenden des Spezialisten für Outdoor- und Skibekleidung waren dazu im hauseigenen Versand aktiv und verpackten die Sachspenden für den Verein humedica in zahlreiche Kartons. Der Verein mit Sitz im bayerischen Kaufbeuren verfolgt das Ziel, Menschen zu helfen, die durch Katastrophen oder Armut betroffen sind. Die Kleidungsstücke von Schöffel werden Menschen in Osteuropa und in Benin zugutekommen, die in Not geraten sind.



Soziales Engagement ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Schöffel. Daran beteiligen sich die Stuzubis einmal im Jahr mit einem sozialen Tag. Bei der umfangreichen Sachspende für humedica handelt es sich um Bekleidungsteile, die aufgrund kleiner Produktionsfehler nicht in den Verkauf gingen. Zur weiteren Verwendung sortierten die Stuzubis die Kleidungsstücke nach Geschlecht und Warengruppe, prüften sie auf volle Gebrauchsfähigkeit, befreiten sie von sämtlichen Etiketten und verpackten sie schließlich versandfertig auf Paletten.



Schöffel-Stiftung für soziale Zwecke

Das soziale Engagement Schöffels spiegelt sich auch in der Schöffel-Stiftung, welche im Jahr 2011 durch Hubert und Peter Schöffel gegründet wurde. Die Schöffel-Stiftung unterstützt Soziales, Kinder- und Jugendförderung sowie Umweltschutz vor allem in der Heimatregion. Neu ist seit diesem Sommer die Unterstützung der „Gipfelstürmer“: Dabei verbringen sozial benachteiligte Familien gemeinsam mit den Sozialarbeitern der Jugendhilfe St. Gregor ein betreutes Wochenende in den Bergen.



Peter Schöffel, geschäftsführender Gesellschafter der Schöffel Sportbekleidung GmbH: „Ich freue mich sehr über das soziale Engagement unserer Stuzubis. Der soziale Tag ist inzwischen eine feste Institution bei Schöffel geworden und ein wichtiger Baustein unserer sozialen Aktivitäten. Dazu zählt auch die Schöffel-Stiftung, deren Zweck thematisch weit gefasst ist. Unser Ziel ist es dabei, uns vor allem in der Region zu engagieren und diese Arbeit sukzessive auszuweiten.“

SCHÖFFEL Sportbekleidung GmbH

Die Schöffel-Gruppe mit Sitz im bayerischen Schwabmünchen gehört zu den führenden Unternehmen für Outdoor- und Skibekleidung im deutschsprachigen Raum. Der Name Schöffel steht seit mehr als 200 Jahren für Qualität, Verlässlichkeit und Innovation. Gegründet 1804 und heute in der 7. Generation von Peter Schöffel geführt, beschäftigt das Familienunternehmen mehr als 200 Mitarbeiter. Schöffel ist in Deutschland die Nummer 2 unter den Herstellern funktioneller Outdoor- und Skibekleidung.



Mit dem Claim "Ich bin raus" unterstreicht die Marke ihren Anspruch als hochwertiger Bekleider für ambitionierte Amateure, die ihre Freizeit gerne in der Natur verbringen und dafür qualitativ erstklassige und zuverlässige Premium- Bekleidung suchen. Nachhaltiges und soziales Wirtschaften sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei den Produktionspartnern weltweit ist Teil der Schöffel-DNA. Das Unternehmen ist Mitglied der Fair Wear Foundation (FWF) und besitzt bereits seit drei Jahren den FWF-Leaderstatus, der ein besonders hohes soziales Engagement belegt. Zudem ist Schöffel Mitglied des Bündnisses für nachhaltige Textilien sowie bluesign®-Systempartner. Die Schöffel-Gruppe erreichte 2016 einen Umsatz von rund 100 Mio. Euro.

www.schoeffel.de

